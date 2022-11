Voditelj Jay Leno zaradi hudih opeklin odpovedal nastop na konferenci

Nastop Jaya Lena, priljubljenga voditelja ameriške oddaje The Tonihgt Show, na finančni konferenci v Las Vegasu je bil zaradi nujnih zdravstvenih razlogov odpovedan. Tako so sprva odločili organizatorji, ki podrobnosti niso razkrili. "Njegova družina nam ni mogla posredovati veliko podrobnosti, vendar je prišlo do zelo resne nujne medicinske pomoči, zaradi katere Jay ne more potovati," so zapisali v elektronskem sporočilu. "Vse, kar vemo, je, da je živ," so dodali.