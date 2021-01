Voditelj Jimmy Fallon natakarja razveselil z velikodušno napitnino

Jimmy Fallonse je odločil, da bo v leto 2021 zakorakal v duhu pozitivnih misli in lepih dejanj. Za lepo gesto se je odločil pred kratkim, ko je enega od zaposlenih v restavraciji, ki jo je obiskal, bogato nagradil. Voditelj večerne pogovorne oddaje Tonigh Show je na večerjo v japonsko restavracijoKissakiprišel z ženo Nancy Juvonen. Prisotne v priljubljenem zbirališču v naselju Water Mill, ki je del območja The Hamptons, kjer svoje počitnice preživljajo številna velika imena zabavne industrije, pa je navdušil s svojo dostopnostjo in prijazno potezo.