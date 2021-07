Voditelj o poroki Stefani - Shelton: Popolna zmes countryja in glamurja

Carson Daly, priljubljeni voditelj in prijatelj Gwen in Blaka, je za ameriške medije spregovoril o njuni poroki. Dejal je, da je počaščen, ker je bil del tega čudovitega dogodka, na katerem sta zvezdnika dokazala, da sta rojena drug za drugega. Carson ju je opisal kot kombinacijo ''ocvrtega piščanca s kozarcem šampanjca''.

Gwen Stefani in Blake Shelton sta 3. julija stopila v zakon, med povabljenci na poročnem slavju pa je bilo prisotnih kar nekaj imen iz sveta zabave. Eden od teh je bil tudi Carson Daly, televizijski voditelj, ki je navdušen nad dejstvom, da je lahko prisostvoval dogodku in ju tudi poročil: "Počutim se izjemno ob tem, da sem lahko bil del tako pomembnega trenutka v njunih življenjih."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za ameriške medije je opisal dogajanje: "Najlažje dogodek opišem tako: odseval je njuni osebnosti, ta celoten vikend in zakon sam po sebi. Vse je bilo izjemno elegantno in prefinjeno in hkrati cool, kot je sama Gwen, bilo pa je tudi s pridihom countryja in zelo domačno in zabavno, prav takšno, kakršen je Blake."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Daily je dodal, da se zaveda, da nekateri oboževalci mislijo, da je par sam po sebi nekoliko nenavaden. Javnost se je namreč že večkrat spraševala, le kaj druži navihano rockerico in country pevca, voditelj pa je glede tega jasen: "Sta kot mešanica okusno ocvrtega piščanca v kombinaciji s kozarcem šampanjca." Svoj slikovit opis je nadaljeval: "Čeprav na papirju in meniju zdi, da ne deluje, se odlično sklada. Kot hrana za tolažbo s stilom. To je to, česar si vsi želijo!"

Voditelj oddaje The Voice, v kateri sta se med opravljanjem žirantske službe spoznala tudi Gwen in Blake, je povedal, da je par prepričal v to, da sta spisala svoje zaobljube. Stefanijeva je povabljence spravila v solze s čustvenimi besedami, namenjenimi soprogu. On pa jo je presenetil s kitaro, na katero ji je zaigral nežno pesem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gwen se je odločila, da bo na veliki dan menjala kar dve obleki modne oblikovalke Vere Wang, ki ju je nosila v kombinaciji z belimi kavbojskimi škornji s peto. Shelton je v svoji country maniri nosil kavbojke, ki jih je dopolnil z metuljčkom in suknjičem. Daly je potrdil, da se je na slavnostnem dogodku zbralo 40 ljudi, prisotni so pa bili tudi vsi trije sinovi Gwen Stefani, ki so se rodili v zvezi z rockerjem Gavinom Rossdalom. 15-letni Kingston, 12-letni Zuma in 7-letni Apollo so na poroki uživali v družbi starih staršev, Dennisa Stefanija in Patty Flynn.