Voditelj oddaje Saturday Night Live: Meghan bo za udeležbo na kronanju plačana

Povod za njegov skeč je bilo seveda ugibanje javnosti o tem, ali se bosta vojvoda in vojvodinja Susseška udeležila največjega dogodka v Veliki Britaniji. Zakonca, ki sta se pred leti preselila v domovino 41-letne igralke, namreč svoje prisotnosti na kronanju, ki bo potekalo 6. maja, še nista potrdila. Njun tiskovni predstavnik je potrdil, da sta vabilo prejela, kakšna je njuna odločitev, pa javnosti še ni znano. Zaradi omenjene situacije sta oba postala tarči kritik in mnogih šal.

Šala, ki jo je priljubljen komik namenil aktualni debati, je v studiu oddaje sicer naletela na odobravanje, na spletu pa so se oglasili oboževalci kraljevega para, ki so bili milo rečeno ogorčeni. Med komentarji so se našli tudi taki, ki so voditelja označili za mizogina, nesmešnega in žaljivega. "Ste opazili, kako Michael Che ni smešen in nikoli ni bil? Še posebej s svojo bedno poceni šalo o Meghan. Sploh ni smešno! Samo nevljudno," je zapisal eden od oboževalcev vojvodinje na Twitterju, drugi pa je dodal, da očitno komik ne zna povedati šale o drugi osebi kot o Meghan Markle.