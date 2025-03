Voditelj oskarjev na podelitvi kritiziral videz Adama Sandlerja

Adam Sandler je na podelitvi oskarjev znova presenetil s svojim videzom. Igralec in komik, ki je znan po tem, da se v javnosti pogosto pojavlja v športnih oblačilih, je v preprostih oblačilih izstopal tudi med elegantnimi večernimi toaletami na podelitvi oskarjev. Sandler, ki je nosil svetlomoder pulover z zadrgo in košarkarske kratke hlače, je pritegnil pozornost voditelja Conana O'Briena. "Za tako prestižno noč je pomembno, da so vsi primerno oblečeni," je dejal O'Brien in se kasneje pošalil, da je bil Sandler "oblečen kot tip, ki igra videoigro poker ob 2. uri zjutraj."