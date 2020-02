Voditeljevo priznanje o istospolni usmerjenosti komentirala njegova hčerka

Molly May Schofield je prek svojega uradnega Instagram profila delila fotografijo, s katero je svojim sledilcem sporočila, kaj si misli o nedavnem očetovem priznanju o istospolni usmerjenosti. Spomnimo, televizijski voditelj Phillip Schofield je pred kratkim priznal, da je gej in s svojim priznanjem presenetil vse tiste, ki vedo, da je že 27 let v zakonu s Stephanie Lowe, s katero ima tudi dve hčerki: Molly in Ruby.

57-letni voditelj je priznal, da je bilo zelo težko stopiti iz omare, a je na koncu zbral dovolj moči in poguma, da je to storil. Kot je dejal, mu je bila v največjo oporo prav njegova družina, kar pa je z nedavno objavo potrdila tudi Molly. Na svojem Instagram profilu je delila družinski trenutek, ki ga je pospremila z napisom:''Vedno te bom imela rada, zelo sem ponosna nate,'' in poleg dodala emotikon srca. Objava zdaj ni več vidna, saj je Molly, ki ima sicer več kot 42 tisoč sledilcev, svoj profil zaprla za javnost.