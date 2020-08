Voditeljica Caroline Flack se je pred smrtjo soočala z duševnimi težavami

Mrliška oglednica Mary Hassell je v poročilu zapisala, da se je voditeljica resničnostnega šova Otok ljubezni (Love Island) pred smrtjo soočala z duševnimi težavami, ki so bile posledica sojenja za napad na izbranca Lewisa Burtona . To naj bi bil tudi vzrok za smrt, saj se je bala, da ji bo škandal končal kariero in prinesel nevzdržen medijski nadzor.

Flackovo so našli mrtvo 15. februarja v njenem stanovanju v Londonu, po tem, ko se je spopadala z obtožbami zaradi domnevnega napada na Lewisa. V poročilu so zdaj zapisali, da je poslabšanje nihajočega slabega počutja in stiske vodilo do smrti voditeljice Otoka ljubezni. "Vedela je, da se bo soočala s pritiskom medijev, govorilo bi se le o njej," so še zapisali. Na Otoku sicer potekajo pogovori o spremenjenem sistemu poročanja v medijih in vdorih v zasebno življenje slavnih ljudi. S podobnimi težavami se sicer soočata tudi Meghan Markle in princ Harry, ki sta se z iskanjem miru in zasebnosti ločila od kraljevega dvora in opravljanja kraljevih dolžnosti.