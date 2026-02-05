Naslovnica
Tuja scena

Voditeljica roti ugrabitelje, naj izpustijo mamo, pomoč obljubil Trump

Arizona, 05. 02. 2026 09.34 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
K.Z.
Savannah Guthrie

Družina ameriške voditeljice Savannah Guthrie še vedno pogreša njeno mamo Nancy. Kot sumi policija, so 84-letnico pred dnevi ugrabili na njenem domu, odtlej pa je za njo izginila vsaka sled. Voditeljica je skupaj z bratom in sestro zato objavila video, na katerem roti ugrabitelje, naj jo izpustijo, pomoč pri iskanju pa je obljubil tudi Trump.

Savannah Guthrie je na družbenem omrežju delila video, na katerem skupaj z bratom in sestro nagovarja ugrabitelje njihove mame Nancy. Sporočili so jim, da so se pripravljeni z njimi pogovoriti o pogojih izpustitve in jih zaprosili za dokaz, da je 84-letnica še živa. Kot so poročali ameriški mediji, Nancy potrebuje več zdravil, ki pa jih v tem času ni prejemala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pripravljeni smo se pogovarjati, a živimo v svetu, kjer je glas in sliko preprosto prirediti. Brez dvoma moramo vedeti, da je dobro in živa ter da jo res imate vi. Želimo vam prisluhniti, prosimo, kontaktirajte nas," so v videu sporočili ugrabiteljem. "Naša mama je naše srce in dom. Stara je 84 let. Njeno zdravje in srce sta krhka. Živi v nenehni bolečini, pri sebi pa nima zdravil, ki jih potrebuje, da ne trpi in lahko živi. Mami, če slišiš to, si zelo močna ženska," so še dodali.

Preberi še Iskanje pogrešane mame Savannah Guthrie se nadaljuje, vključen FBI

Kot domneva policija, je Nancy pred dnevi proti svoji volji zapustila domačo hišo, preiskovalci pa so našli sledi vloma. Ker je Savannah znana televizijska voditeljica, so številne medijske hiše prejele zahteve za odkupnino, njihovo avtentičnost pa preiskuje FBI, je na tiskovni konferenci povedal šerif okrožja Pima Chris Nanos.

Savannah Guthrie je priljubljena voditeljica oddaje Today.
Savannah Guthrie je priljubljena voditeljica oddaje Today.
FOTO: Profimedia

Kot je še dejal, je Nancy delno gibalno ovirana in potrebuje svoja zdravila. 84-letnica nima demence. "Njen um je oster. Družina sporoča, da ne gre za osebo, ki bi sama odtavala neznano kam," je še povedal Nanos.

Preberi še 'Sumljive okoliščine': mamo znane voditeljice 'najverjetneje ugrabili'

Podporo in pomoč družini ponudil tudi Trump

Kmalu za tem, ko je bil video družine objavljen, se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Govoril sem s Savannah Guthrie in ji sporočil, da sem na njen dom napotil vse zvezne agente in vse lokalne policiste, da so jim na razpolago pri iskanju. Uporabili bomo vsa razpoložljiva sredstva, da bomo njeno mamo varno pripeljali domov. Molitve našega naroda so z njo in njeno družino. Bog blagoslovi in zaščiti Nancy!" je na družbenem omrežju zapisal Trump.

savannah guthrie voditeljica mama ugrabitev donald trump pomoč

Oče Beckhamove snahe: 'Moj zet je super'

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
05. 02. 2026 09.59
Populizem in zloraba situacije s strani Donalda. Ogabno. Najbrž imajo policijo za take zadeve
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
05. 02. 2026 10.00
In to veliko bolje usposobljeno kot jo imamo mi
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
05. 02. 2026 10.01
Ti si ogaben. Tip jim hoče pomagat, ti pa izkoristiš vsako priliko, da pljuvaš po njem. Če ne bi nič naredil bi bilo pa spet narobe.
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
05. 02. 2026 10.12
populizem je to
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
05. 02. 2026 10.12
briga njega za to
Odgovori
+1
2 1
Morgoth
05. 02. 2026 10.23
Če ga ne bi brigalo, se ne bi javil.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
05. 02. 2026 10.29
pa daj vklopi možgane
Odgovori
0 0
SpamEx
05. 02. 2026 10.29
kot da smo od včeraj? saj ga opoznamo kaki je
Odgovori
0 0
Wolfman
05. 02. 2026 09.54
Če se Trump vmeša, potem že imamo črn scenarij. Verjetno stare mame ni več.
Odgovori
+0
2 2
NeXadileC
05. 02. 2026 09.50
Da ni ICE bil na delu?
Odgovori
-1
1 2
