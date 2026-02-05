Voditeljica roti ugrabitelje, naj izpustijo mamo, pomoč obljubil Trump

Savannah Guthrie je na družbenem omrežju delila video, na katerem skupaj z bratom in sestro nagovarja ugrabitelje njihove mame Nancy. Sporočili so jim, da so se pripravljeni z njimi pogovoriti o pogojih izpustitve in jih zaprosili za dokaz, da je 84-letnica še živa. Kot so poročali ameriški mediji, Nancy potrebuje več zdravil, ki pa jih v tem času ni prejemala.

"Pripravljeni smo se pogovarjati, a živimo v svetu, kjer je glas in sliko preprosto prirediti. Brez dvoma moramo vedeti, da je dobro in živa ter da jo res imate vi. Želimo vam prisluhniti, prosimo, kontaktirajte nas," so v videu sporočili ugrabiteljem. "Naša mama je naše srce in dom. Stara je 84 let. Njeno zdravje in srce sta krhka. Živi v nenehni bolečini, pri sebi pa nima zdravil, ki jih potrebuje, da ne trpi in lahko živi. Mami, če slišiš to, si zelo močna ženska," so še dodali.

Kot domneva policija, je Nancy pred dnevi proti svoji volji zapustila domačo hišo, preiskovalci pa so našli sledi vloma. Ker je Savannah znana televizijska voditeljica, so številne medijske hiše prejele zahteve za odkupnino, njihovo avtentičnost pa preiskuje FBI, je na tiskovni konferenci povedal šerif okrožja Pima Chris Nanos.

Savannah Guthrie je priljubljena voditeljica oddaje Today. FOTO: Profimedia

Kot je še dejal, je Nancy delno gibalno ovirana in potrebuje svoja zdravila. 84-letnica nima demence. "Njen um je oster. Družina sporoča, da ne gre za osebo, ki bi sama odtavala neznano kam," je še povedal Nanos.

