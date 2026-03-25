Voditeljica Savannah Guthrie spregovorila o agoniji, ki jo preživlja družina

Priljubljena voditeljica oddaje Today, Savannah Guthrie, je v prvem intervjuju, odkar je izginila njena mati, spregovorila o agoniji, ki jo njena družina preživlja skoraj dva meseca. 54-letnica naj bi se kmalu vrnila v službo, zaradi preiskave in iskanja pogrešane Nancy pa je morala izpustiti povezovanje zimskih olimpijskih iger v Italiji.

"Nekdo mora narediti pravo stvar. Smo v agoniji," je povedala v napovedniku intervjuja, ki ga bodo v celoti predvajali tekom tedna, sovoditeljici Hodi Kotb. Primer izginotja Nancy Guthrie je sicer od 31. januarja, odkar je neznano kam izginila iz svojega doma v Arizoni, močno odmeval po celotnih ZDA, policiji pa pogrešane vse do zdaj ni uspelo najti.

Savannah je celotno situacijo opisala kot nevzdržno. "Nočem niti pomisliti na to, kaj vse je morala preživeti. Vsako noč se zbujam. V temi si predstavljam njeno grozo. To je nepredstavljivo, a na vse to moramo misliti. Pred tem se ne bom skrivala. Mora se vrniti domov," je bila iskrena voditeljica.