Voditeljica šova Ljubezen na vasi hčerki namenila čustveno objavo

Simpatična voditeljica Marijana Batinić je objavila kolaž fotoutrinkov svoje male slavljenke Ene, ki kažejo dekličino odraščanje skozi različna obdobja v njenem življenju.

"Sedem let, a zdi se, kot bi jo rodila včeraj. Sedem let ljubezni, smeha, skrbi in največjega veselja. Vse najboljše za tvoj rojstni dan, deklica naša, hvala ti za vsak nasmeh, objem in vsak odtenek, s katerim si popestrila naša življenja," je presrečna mamica na družbenem omrežju zapisala v čustveni objavi, posvečeni hčerki. Video pa je opremila s pesmijo legendarnega Oliverja Dragojevića z naslovom Jubavi mala.