Voditeljica po vprašanju o obtožbi spolne zlorabe zoper Kobeja prejela grozilna sporočila

Oprah Winfrey je pred kratkim gostovala v pogovorni oddaji, kjer ji je voditeljica Hoda Kotd zastavila vprašanje o njeni najboljši prijateljici Gayle King. ''Mislim, da je bilo zadnjih nekaj ur precej težavnih za tvojo najboljšo prijateljico ... Po tistem intervjuju z Liso o Kobeju. Zanima me, kako ji gre?'' je začela Hoda, Oprah pa je odvrnila: ''Ne počuti se dobro. Prejela je grozilna sporočila in zdaj mora hoditi okoli v spremstvu varnostne službe. Počuti se napadeno. Veste, Bill Cosby tvita iz zapora ... '' Winfreyjeva je nadaljevala, da so bile nekatere stvari napačno predstavljene in da se je Kingova po krivem znašla v takšnem položaju.''Če bi ljudje slišali vsebino celotnega pogovora, bi spremenili mišljenje ... Stvari so bile napačno vzete iz konteksta in ljudje so dobili občutek, da je intervju vodila tako, da je v njem blatila Bryantovo zapuščino, da je želela izsiliti odgovor na vprašanje o obtožbi, ki ga je bremenila spolnega napada. Gayle se zdaj počuti grozno ... Nahaja se v težkem položaju.''

Spomnimo, Gayle King je v svoji pogovorni oddaji gostila zvezdnico ženske košarkarske zveze WNBA Liso Leslie, s katero se je pogovarjala o življenju pokojnega Bryanta in jo spraševala o njunem poznanstvu. Spoznala sta se v najstniških letih in stkala pristno prijateljsko vez, ki jo je Lesliejeva potrdila z besedami: ''Čeprav je odšel, ne bo nikoli pozabljen.'' Ko ji je Gayle zastavila vprašanje: ''Govorilo se je, da je njegova zapuščina zapletena zaradi obtožbe spolnega napada, ki je bila zavrnjena leta 2003, 2004. Ali je to za vas kot žensko, kot igralko lige WNBA zapleteno?''ji je Lisa odgovorila: ''Zame to sploh ni zapleteno. Nikoli ga nisem videla kot človeka, ki bi storil karkoli takšnega, da bi žensko poškodoval, ogrozil ali bil kako drugače agresiven. Moški, ki sem ga jaz poznala, ni bil takšen.'' Lesliejeva je ob tem dodala, da bi morali biti mediji zdaj nekoliko bolj spoštljivi do pokojnika in da je sodišče primer že pred leti razrešilo. ''Mislim, da bi tako moralo tudi ostati,'' je še dodala.