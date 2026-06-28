Voditeljica viralnega podkasta zanika obtožbe o toksičnem delovnem okolju

V začetku meseca je revija Vanity Fair objavila obsežen članek, v katerem se je novinarka sklicevala na 40 virov, med njimi 30 sedanjih in nekdanjih zaposlenih v podjetju Unwell, ki ga vodita voditeljica priljubljenega podkasta Call Her Daddy Alex Cooper in njen soprog Matt Kaplan. Sogovorniki so trdili, da se je podjetje razvilo v toksično delovno okolje. Nekdanji zaposleni je za Vanity Fair dejal, da Kaplan "ustvarja najbolj toksično delovno okolje, kar sem jih kdaj doživel".

Alex Cooper FOTO: AP

"Matt kriči na ljudi, jim govori najbolj žaljive stvari, Alex pa stoji ob njem in nikogar ne zaščiti," je trdil nekdanji sodelavec. V svežem intervjuju za The Wall Street Journal je Alex Cooper sedaj zavrnila očitke, ki letijo nanjo, njenega moža in delovno kulturo v podjetju Unwell. "Gradnja podjetja prinaša številne izzive in veliko priložnosti za rast. Izjemno sem ponosna na vse, kar smo zgradili pri podjetju Unwell. Najprej pa bi rekla: 'Ne verjemite vsemu, kar preberete na internetu.' Mislim, da to danes že vsi dobro vedo." Na vprašanje o nadaljnjih očitkih je dodala: "V podjetju Unwell smo opravili res izjemno delo. Če bi se sprehodili po naših pisarnah, bi videli veliko ljudi, ki so veseli, da delajo tukaj."

Alex Cooper in Matt Kaplan FOTO: Profimedia

Po njenem mnenju je položaj žensk v tej panogi še posebej zahteven. "Ženske se soočamo s povsem drugačnimi merili. Ne glede na to, ali gre za kampanjo blatenja ali za ustvarjanje določene zgodbe o nekom – vse to je del realnosti." Dodala je: "Težko je brati neresnice o sebi, še posebej, kadar služijo spodbujanju določene agende. A mislim, da sem bila v tej panogi uspešna prav zato, ker imam debelo kožo in grem naprej." V članku je Vanity Fair navedel tudi trditve več virov, da naj bi Kaplan, s katerim voditeljica trenutno pričakuje prvega otroka, nekatere zaposlene označeval za "neumne" in "zaostale" ter jim grozil, da bo škodoval njihovim karieram. Eden od virov je ostro kritiziral tudi voditeljico in njeno javno podobo zagovornice žensk. Za Vanity Fair je dejal: "V javnosti predstavlja opolnomočenje žensk, v ozadju pa njen mož povzroča kaos, spravlja ljudi v jok in jih ustrahuje."