Vodna meditacija seksi 52-letnice

Pobeg nekam, kjer je sončno in toplo si je tik pred novim letom privoščila tudi mehiška lepotica Salma Hayek , ki je že krepko zajadrala v abrahamovska leta. Salma, ki je že desetletje poročena s francoskim poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom , je uživala v "življenju morske deklice", kot je zapisala na Instragramu.

"Poslušam pesem vode. #meditacija #ocean #morje," je ob posnetek, na katerem leži na obali z glavo pod vodo in posluša žuborenje vode v seksi bikiniji z leopardjim vzorcem napisala 52-letnica.

Neverjetna dobro ohranjena lepotica, ki smo si jo zapomnili po filmih kot sta Od zore do mrakain Desperado, je brez dvoma še vedno greha vredna, sicer pa se zadnje čase trudi, da bi spet oživila svojo igralsko kariero, saj konec junija prihaja njen novi film, komedija Limited Partners. Trenutno pa sodeluje z režiserko Sally Potter, nastopila pa naj bi tudi v komičnem trilerju The Hitman's Wife's Bodyguard, z Ryanom Reynoldsom inSamuelom L. Jacksonom.