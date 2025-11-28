Vodstvo Miss Universe okrivilo predstavnico Jamajke za padec?

Po tem, ko je Miss Universe Jamajke, Gabrielle Henry , prejšnji teden pred finalnim izborom tekmovanja grdo padla z odra, naj bi jo vodstvo organizacije domnevno okrivilo za incident. O njihovi reakciji je spregovorila Miss Haitija Melissa Sapini , ki je v intervjuju za People razkrila, kako se je osebje tekmovanja odzvalo na nesrečni dogodek.

Izjavila je, da se vodstvo ni ustrezno odzvalo na dogodek, in navedla, da je eden od vodilnih v organizaciji namignil, da je bil vzrok nesreče manekenkina malomarnost. Po njenih besedah so takšne izjave tekmovalke še dodatno razburile in povzročile občutek negotovosti.

"Ne vem, ali so zadevo pravilno obravnavali. Najprej je rekel, da se je to zgodilo, ker ni bila pozorna. Potem je dodal nekaj takega kot: 'Seveda je varnost na prvem mestu' in podobno. Samo spogledale smo se in razmišljale, ali misli resno? Bilo je zelo strašljivo," je v intervjuju dejala Melissa.

Gabrielle Henry je med večerno revijo oblek na 74. tekmovanju za Miss Universe v Bangkoku med hojo po modni brvi grdo padla z odra, zaradi poškodb pa so jo odpeljali v bolnišnico.

Kot je v izjavi za USA Today kmalu za tem povedal predsednik organizacije Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, je Jamajčanko po padcu obiskal v bolnišnici, njeno stanje pa je bilo stabilno, saj je utrpela le nekaj manjših ran. Zdravili so jo v bolnišnici v Bangkoku, kjer je ostala na opazovanju. "Tam sem bil z njo in njeno družino, na srečo pa si ni ničesar zlomila in je v dobrih rokah," je takrat v objavi na družbenem omrežju zapisal predsednik.