Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Vodstvo Miss Universe okrivilo predstavnico Jamajke za padec?

Bangkok, 28. 11. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Letošnji izbor za Miss Universe so pretresali številni incidenti, med njimi tudi padec predstavnice Jamajke, ki je grdo padla z modne piste in se ob tem tako poškodovala, da je morala v bolnišnico na zdravljenje. Da to ni dovolj, je predstavnica Haitija sedaj razkrila, da je vodstvo tekmovanja prepričano, da je za padec kriva sama.

Po tem, ko je Miss Universe Jamajke, Gabrielle Henry, prejšnji teden pred finalnim izborom tekmovanja grdo padla z odra, naj bi jo vodstvo organizacije domnevno okrivilo za incident. O njihovi reakciji je spregovorila Miss Haitija Melissa Sapini, ki je v intervjuju za People razkrila, kako se je osebje tekmovanja odzvalo na nesrečni dogodek.

Gabrielle Henry je na izboru Miss Universe zastopala Jamajko.
Gabrielle Henry je na izboru Miss Universe zastopala Jamajko. FOTO: Profimedia

Izjavila je, da se vodstvo ni ustrezno odzvalo na dogodek, in navedla, da je eden od vodilnih v organizaciji namignil, da je bil vzrok nesreče manekenkina malomarnost. Po njenih besedah so takšne izjave tekmovalke še dodatno razburile in povzročile občutek negotovosti.

Preberi še Miss Jamajke med izborom za Miss Universe padla z odra

"Ne vem, ali so zadevo pravilno obravnavali. Najprej je rekel, da se je to zgodilo, ker ni bila pozorna. Potem je dodal nekaj takega kot: 'Seveda je varnost na prvem mestu' in podobno. Samo spogledale smo se in razmišljale, ali misli resno? Bilo je zelo strašljivo," je v intervjuju dejala Melissa.

Miss Universe Jamajke okreva

Gabrielle Henry je med večerno revijo oblek na 74. tekmovanju za Miss Universe v Bangkoku med hojo po modni brvi grdo padla z odra, zaradi poškodb pa so jo odpeljali v bolnišnico.

Kot je v izjavi za USA Today kmalu za tem povedal predsednik organizacije Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, je Jamajčanko po padcu obiskal v bolnišnici, njeno stanje pa je bilo stabilno, saj je utrpela le nekaj manjših ran. Zdravili so jo v bolnišnici v Bangkoku, kjer je ostala na opazovanju. "Tam sem bil z njo in njeno družino, na srečo pa si ni ničesar zlomila in je v dobrih rokah," je takrat v objavi na družbenem omrežju zapisal predsednik.

Preberi še Družina miss Jamajke: Stanje po padcu z odra je slabše od pričakovanj

Za tem se je oglasila tudi manekenkina družina, ki pa je javnosti sporočila, da njeno stanje ni tako dobro, kot so upali, zato je ostala na nadaljnjem zdravljenju na oddelku za intenzivno nego. Dodali so, da njeno življenje ni ogroženo.

miss universe miss universe jamajka padec vodstvo
Naslednji članek

Kevina Spaceyja oktobra 2026 čaka novo sojenje v Veliki Britaniji

SORODNI ČLANKI

Nov škandal: Za solastnico organizacije Miss Universe izdan nalog za aretacijo

Hana Klaut o zmagovalki Miss Universe: Je ženska s srcem

Nov preobrat na Miss Universe: Miss Slonokoščene obale se je odpovedala naslovu

Predstavnica Palestine trdi, da so ji na Miss Universe ukradli zmago

Škandalom na Miss Universe ni videti konca: 'Njena zmaga je nastavljena'

Po zloglasnem škandalu Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
28. 11. 2025 09.42
se spomnite Jelinčiča ko padel iz odra 😂?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384