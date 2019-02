Vojaki Harryju pripravili romantično presenečenje

Čeprav je bil princ Harry na prvo valentinovo, ki bi ga z Meghan preživela kot zakonca, od svoje ljubezni daleč stran, ga je na nek način vseeno preživel z njo. Na vojaški vaji v arktičnem krogu so mu vojaki pripravili posebno presenečenje: zaklonišče so okrasili z njunimi poročnimi fotografijami.

Harry je velik romantik, valentinovo pa je preživljal na vojaški vaji.

Princ Harry je pravi romantik – spomnimo se le, da je sam nabral rože za poročni šopek, in to spominčice, ki so bile najljubše cvetlice preminule princese Diane, in se, ko je Meghan zagledal v poročni obleki, ni mogel zadržati ter rekel: "Čudovita si, neverjetno srečo imam".

A prvo valentinovo, ki bi ga z Meghan Markle preživela kot zakonca, je moral preživeti daleč stran. Harry se je kot poveljnik kraljeve mornarice v norveškem Bardufossu udeležil tradicionalne vojaške vaje Clockwork. Na njej se vojaki urijo v preživetju in delovanju v ekstremnih vremenskih pogojih. Vzeli pa so si tudi čas in s posebno gesto razveselili Harryja. Med obiskom so ga med drugim odpeljali v zaklonišče, majhen iglu, ki so ga okrasili s poročnimi fotografijami Harryja in Meghan, svečami in glasbo.

Vojaki so Harryju pripravili neverjetno presenečenje.

"Vi čudaki," se je pošalil Harry, ko je videl, kaj so mu pripravili. "Zelo prijazni ste, da ste me povabili v vaše zasebno svetišče ali kakorkoli že to imenujete. In glasba … Zelo romantično!" Ni kaj, čas za romantiko se vedno najde in tudi na napornih vojaških vajah sredi arktičnega kroga je ljubezen na prvem mestu.

