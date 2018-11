Vojna na Twitterju – Ice-T ne mara 'žemljic'

Ameriški raper Ice-T, ki nas je s svojo zasedbo Body Count obiskal tudi v Ljubljani, se je znašel sredi rahlo smešnega udara, ko je odgovoril na preprosto vprašanje na Twitterju. Ker glasbenik igra tudi v priljubljeni serijiLaw & Order: Special Victims Unit, v kateri upodablja policista - in kakor je ponavadi v vseh upodobitvah policistov na velikem ali malem ekranu, pri roki so vedno kava, krofi ter znane ameriške žemljice – okrogli kruhki, ki imajo v sredini luknjo (bagel), tudi njegov lik posega po tem.

Tako je naneslo, da je oboževalec na Twitterju zvezdnika vprašal, kakšne kruhke ima rad, in zvezdnik je suvereno odgovoril, da nikoli v življenju ni niti poskusil tega. Kaj hitro je preprost odgovor narasel v vročo debato o tem, ko pa je raper priznal, da ne pije kave, oziroma je ni niti poskusil, je to sodu zbilo dno.

Medtem ko so nekateri pisali, da zvezdniku ne verjamejo, so se drugi postavili na njegovo stran in zapisali, da ima vsak pravico jesti to, kar pač želi. Da pa je pomiril 'množico' je Ice-T na koncu napisal, da ima rad krohe z marmelado in hitro je padel nov hudomošen komentar – vsaj v tem si pravi policist.