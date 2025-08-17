Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Vojni veteran z besedami do solz ganil kraljico Camillo

Staffordshire, 17. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Vojni veteran je na eni od slovesnosti, ki sta se je udeležila tudi kralj Karel in kraljica Camilla, slednjo ganil do solz. Namesto da bi spregovoril o zgodbah z bojišč, se je poklonil monarhoma.

Na uradni slovesnosti ob 80. obletnici dneva zmage nad Japonsko v Staffordshireju v Združenem kraljestvu je spregovoril Yavar Abbas, eden zadnjih preživelih vojnih veteranov druge svetovne vojne. Čeprav so vsi pričakovali, da bo delil anekdote z azijske fronte, pa se je 104-letnik odločil prekršiti protokol.

Pred občinstvom je namreč povedal, da želi pozdraviti "pogumnega kralja, ki je tu s svojo ljubljeno kraljico, kljub temu da se (kralj, op. a.) zdravi zaradi raka". S temi besedami je ganil kralja Karla in kraljico Camillo. Slednja se je ob tem obrnila k možu in si obrisala solze. 

Zatem je spregovoril tudi o svoji bitki z rakom in tem, da je že 25 let ozdravljen, občinstvo pa mu je zaploskalo. Kralju je izrazil upanje, da bo njegova ozdravitev kralju v tolažbo. "Poklanjam se mu, da je počastil to priložnost, saj je s svojo prisotnostjo veliko prispeval k temu, da štirinajsti armadi njegovega deda ne bodo nikoli več rekli 'pozabljena armada'," je še dodal.

Ob kralju in kraljici je bil na obeležju tudi britanski premier Keir Starmer.

kraljica camilla kralj karel vojni veteran Yavar Abbas
Naslednji članek

Charles Leclerc z dekletom dopustuje na veliki jahti

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089