Vojni veteran z besedami do solz ganil kraljico Camillo

Na uradni slovesnosti ob 80. obletnici dneva zmage nad Japonsko v Staffordshireju v Združenem kraljestvu je spregovoril Yavar Abbas , eden zadnjih preživelih vojnih veteranov druge svetovne vojne. Čeprav so vsi pričakovali, da bo delil anekdote z azijske fronte, pa se je 104-letnik odločil prekršiti protokol.

Pred občinstvom je namreč povedal, da želi pozdraviti "pogumnega kralja, ki je tu s svojo ljubljeno kraljico, kljub temu da se (kralj, op. a.) zdravi zaradi raka". S temi besedami je ganil kralja Karla in kraljico Camillo. Slednja se je ob tem obrnila k možu in si obrisala solze.

Zatem je spregovoril tudi o svoji bitki z rakom in tem, da je že 25 let ozdravljen, občinstvo pa mu je zaploskalo. Kralju je izrazil upanje, da bo njegova ozdravitev kralju v tolažbo. "Poklanjam se mu, da je počastil to priložnost, saj je s svojo prisotnostjo veliko prispeval k temu, da štirinajsti armadi njegovega deda ne bodo nikoli več rekli 'pozabljena armada'," je še dodal.

Ob kralju in kraljici je bil na obeležju tudi britanski premier Keir Starmer.