Vojvodinja Kate Middleton znova v vlogi družinske fotografinje

Na črno-beli fotografiji je ovekovečen trenutek, v katerem je princ William objel in poljubil njunega najmlajšega otroka, princa Louisa, poleg katerega stojita tudi princesa Charlotte in princ George. S sliko je družina širši javnosti zaželela vesel božič in lepe praznike, v njihovi uradni objavi na Twitterju pa stoji zapis: ''Vesel božič vsem našim sledilcem. Fotografijo vojvode cambriškega, princa Georgea, princese Charlotte in princa Louisa je posnela vojvodinja cambriška v Norfolku v začetku letošnjega leta.''

To ni prvič, da je Kate Middleton poprijela za fotografski aparat in ovekovečila družinski trenutek. S svojo prvo fotografijo je navdušila leta 2015, ko je, namesto da bi najela zunanjega fotografa, sama posnela hčerkin portret, kasneje pa je nanizala še vrsto drugih fotografij, na katerih so bili večinoma ovekovečeni družinski utrinki. Zaradi ljubezni in nadarjenosti do fotografije je bila imenovana celo za pokroviteljico Kraljevega fotografskega društva.