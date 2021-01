Vojvodinja Yorška bo izdala roman za odrasle

Sarah Ferguson je ob napovedi izida svojega prvega leposlovnega dela za odrasle povedala, da je med preučevanjem osebne zgodovine naletela nalady Margaret, ki jo je sprva pritegnila, ker je tudi njeno drugo ime Margaret. Kljub temu, da sta bila starša lady Margaret, vojvoda in vojvodinja Buccleuch, prijatelja kraljice Viktorije in princa Alberta, pa o letih odraščanja soimenjakinje ni uspela veliko izvedeti.

Tako se ji je porodila ideja, da bi se v njeno zgodbo potopila skozi fikcijo. Kot piše britanski BBC, roman Heart for a Compass sicer vključuje nekaj resničnih oseb in dogodkov in je vezan na osebne izkušnje vojvodinje, a kljub vsemu avtorica poudarja, da se je pri pisanju prepustila domišljiji.

"Dolgo gojim strast do raziskovanja zgodovine in podajanja zgodb o močnih ženskah skozi film in televizijo," je dodala. Pri BBC so spomnili, da je bila prav ona tista, ki je dala idejo in nato tudi producirala film Mlada Victoria v režiji Jeana-Marca Valleeja iz leta 2009, v katerem je igrala Emily Blunt, prav tako pa je sodelovala pri dokumentarcu o materi princa Alberta.

Tuja ji ni niti literatura. Nedavno je vojvodinja Yorška obudila svojo serijo otroških knjigBudgie the Helicopter (Helikopter Budgie), izdala pa je tudi svoje spomine in biografsko knjigo o kraljici Viktoriji, še navaja BBC.