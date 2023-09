Vojvodinja Yorška pretresena po umoru nekdanje pomočnice

V Teksasu je bila umorjena nekdanja osebna pomočnica vojvodinje Yorške Sarah Ferguson . Truplo Jenean Chapman so našli v stanovanju v Dallasu, uradniki pa so odločili, da je bila njena smrt umor. Sorodniki Chapmanove so za NBC News povedali, da je bila 46-letnica s Patrickom poročena nekaj mesecev, leta pa sta bila v burnem razmerju.

V objavi na Instagramu je zapisala: "Jenean je bila zvesta, pridna, lepa in zabavna in moje srce se trga zaradi njene družine in prijateljev. Slišala sem se z njo pred nekaj meseci in videti je bila tako srečna." Vojvodinja je dodala, da je prispevala, da bi njena družina lahko plačala pravne in pogrebne stroške ter vrnila njeno truplo v New York. Morebiten motiv za umor ni jasen, Patrick pa ostaja v zaporu proti plačilu varščine v višini 94.460 evrov.