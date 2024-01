Vojvodinji Yorški diagnosticirali kožnega raka

Vojvodinji Yorški so diagnosticirali maligni melanom po odstranitvi rakastega znamenja med zdravljenjem raka dojke. Kot so sporočili, Sarah Ferguson ostaja dobro razpoložena, čeprav je prejela še eno diagnozo raka. 64-letnica se je spopadala z rakom dojke, o svoji diagnozi pa v javnosti odkrito govori.

Sarah Ferguson so med rekonstruktivno operacijo po mastektomiji odstranili in analizirali več znamenj, je povedal njen tiskovni predstavnik. Vojvodinja Yorška je tako že tretja članica družine, ki je morala opraviti zdravniški poseg in obiskati bolnišnico, kjer se že zdravi princesa Kate Middleton, na operacijo pa se pripravlja tudi kralj Karel III.

Sarah Ferguson so odkrili kožnega raka. FOTO: AP icon-expand

Njen tiskovni predstavnik je dejal: "Njen dermatolog je zahteval, da odstranijo in analizirajo več znamenj istočasno, ko je bila vojvodinja na rekonstruktivni operaciji po mastektomiji, in eno od teh je bilo identificirano kot rakavo." "Opravlja nadaljnje preiskave, da bi zagotovili, da so to ujeli v zgodnjih fazah. Vojvodinja se želi zahvaliti celotni zdravniški ekipi, ki jo je podpirala, še posebej svojemu dermatologu, ki je s svojo pozornostjo zagotovil, da je bila bolezen odkrita, ko je bila," je še dodal.

"Prepričana je, da njene izkušnje poudarjajo pomen preverjanja velikosti, oblike, barve in teksture ter pojava novih znamenj, ki so lahko znak melanoma." V izjavi so se zahvalili tudi zasebni zdravniški ekipi, ki je podpirala vojvodinjo med njenim zdravljenjem. Po navedbah virov blizu vojvodinje se je vrnila v Združeno kraljestvo, potem ko je sprva okrevala v Avstriji. Druga diagnoza raka v šestih mesecih je očitno velik izziv, pravijo viri, vendar je ona močna oseba in prejema nego in podporo svoje družine.

Vojvodinja je pokazala izjemno moč, da se pobere iz stiske. Lansko leto so ji po rutinski mamografiji postavili diagnozo raka dojke. Zdravljenja in bolezni ni nikoli skrivala, pozivala pa je tudi druge ženske, naj se pregledujejo, in s svojim podkastom ozaveščala o raku dojke, saj je želela, da bi bilo to pozitivno sporočilo za reševanje drugih. Nato je imela eno samo mastektomijo v bolnišnici King Edward VII v Londonu, zasebni kliniki, ki jo uporabljajo starejši kraljevi člani. Ker maja 2023 ni bila povabljena na kronanje, se je vojvodinja za božič pojavila v Sandringhamu in prvič po več kot 30 letih v cerkev stopila skupaj s preostalo kraljevo družino.