Voščena lutka Beyoncé razburila splet: 'Kdo za vraga naj bi to bil?'

Pariški muzej Madame Tussaud je bogatejši za novo voščeno lutko. Muzej se je poklonil glasbeni zvezdnici Beyoncé in upodobil njen videz z nedavne turneje Renaissance World Tour, pri tem pa po mnenju pevkinih oboževalcev popolnoma zgrešil. "Ne vem, kdo za vraga je to oziroma kdo bi to moral biti, ampak to ni moja kraljica. To je belopolta ženska," je zapisal eden od razburjenih oboževalcev, prepričan, da so ustvarjalci lutke pevkino polt namerno posvetlili.