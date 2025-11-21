Voščena lutka princese Diane v 'maščevalni' obleki

Besedno zvezo 'revenge dress' oziroma maščevalna obleka bomo v svetu mode vselej povezovali s pokojno princeso Diano , ki je po ločitvi od takrat še princa Charlesa, danes kralja Karla III. , na eno od zabav prispela v kratki in oprijeti črni opravi, izjemno nenavadni in drzni izbiri za članico angleške kraljeve družine. Dogodek, na katerem je požela veliko pozornosti, se je odvil isti večer, kot se je na televiziji predvajal dokumentarec, v katerem je njen odtujeni mož priznal afero z današnjo soprogo kraljico Camillo .

Oprava je sedaj ovekovečena tudi v pariškem muzeju Musée Grévin, kjer so predstavili novo voščeno lutko princese ljudskih src. V videz so vključili Dianino prepoznavno pričesko, sramežljiv pogled in razkošen nakit. Poklon princesi je še posebej ganljiv zaradi tega, ker lutka biva v mestu, kjer je leta 1997 za vedno ugasnilo princesino življenje.

Spomnimo, Diana je umrla 31. avgusta 1997 v prometni nesreči v Parizu. Avtomobil, v katerem je bila, je trčil v steber v predoru, medtem ko so jih zasledovali paparaci. Poleg princese sta v nesreči umrla tudi njen partner Dodi Al-Fayed in voznik Henri Paul, medtem ko je telesni stražar Trevor Rees-Jones nesrečo edini preživel.