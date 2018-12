V Berlinu 'živa' princ Harry in Megan z voščenimi obrazi

Harryju so tako nadeli moder pulover z jelenčki, noseči Meghan pa so dali siv pulover z zelenim božičnim škratom. Igralca se tako posvečata božičnim opravilom, darilom, ne skoparita pa niti z medsebojnimi nežnostmi.

V Berlinu so v muzeju Madame Tussauds pripeavili posebno božično-novoletno različico princa Harryja in Meghan Markle, saj so živima igralcem nadeli voščena obraza, skupaj s kičastimi božičnimi puloverji vred.

Novi voščeni figuri so tako počastili tudi tako, da sta se igralca podala na berlinski božični sejem, kjer sta opravila nakupovanje daril. To pa ni prvič, da so se v tem muzeju domislili kaj takega, saj so nekaj podobnega izvedli že avgusta letos.

Berlinski muzej Madame Tussauds je sicer figuro Harry ponudil leta 2014, ko je ta dopolnil 30 let, kasneje, tik pred poroko, pa so dodali še figuro njegove Meghan.