Voščeni lutki Harryja in Meghan prestavljeni proč od lutk kraljeve družine

Potem, ko sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle naznanila svoj umik od kraljevih dolžnosti , se je s presenetljivo gesto odzval tudi londonski muzej voščenih lutk Madame Tussauds. ABCNews poroča, da sta bili voščeni podobi Harryja in Meghan pred novico o njunem umiku postavljeni poleg lutk princa Williama in njegove soproge Kate Middleton ter kraljice Elizabete II. in princa FIilipa , vendar so ju zdaj prestavili v ločeno območje v muzeju.

Voščeni lutki princa Harryja in Meghan so ločili od lutk ostalih članov kraljeve družine.

Harryjeva lutka je bila narejena leta 2014, in sicer za njegov 34. rojstni dan, Meghanina pa je bila dodana leta 2018. Po poročanju ABCNews sta Madame Tussauds in britanska kraljeva družina tesno povezani že odkar je muzej prvič odprl svoja vrata leta 1884 in naj bi se vse od takrat njihova vez le še krepila.

Spomnimo, starša osemmesečnega Archiejasta v sredo na svojem Instagramu sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in pojasnila, da želita uravnotežiti njun čas v Združenem kraljestvu in Severni Ameriki, hkrati pa se osredotočiti na naslednje poglavje, v katerem bosta začela tudi novo dobrodelno entiteto. Njuna odločitev je po poročanju CNN razočarala ostale člane kraljeve družine, kraljica Elizabeta II. pa je Harryja celo prosila, naj izjave o umiku ne objavi. Pri BBC so poročali tudi, da se Harry in Meghan o zadevi nista predhodno posvetovala ne s princem Williamom, ne princem Charlesom, ne s kraljico. Britanski dvor pa se je že odzval in podal uradno izjavo za javnost, v kateri je poudaril, da je zadeva precej kompleksna in zaenkrat še v fazi pogajanj: ''Razprave z vojvodo in vojvodinjo sussekško so zaenkrat še v zgodnji fazi. Razumemo njuno željo po drugačnem pristopu, vendar gre pri tem za zapletena vprašanja, za kar pa je potreben čas.''