Voznik, ki je povzročil nesrečo, zaradi katere je umrl oče Nicki Minaj, priznal krivdo

Pred letom dni je po nesreči na Long Islandu, po kateri je voznik pobegnil, umrl oče Nicki Minaj. Voznika so pozneje našli, sedaj pa je ta pred sodnikom priznal krivdo. Dobil je kazen enega leta v zaporu, kar pa je še posebej prizadelo in razburilo pevkino ovdovelo mater. 71-letni Charles Polevich je pred sodiščem priznal, da je poškodovanega Roberta Maraja pustil na kraju nesreče, ta pa je pozneje podlegel poškodbam.

Robert Maraj je februarja 2021 korakal ob zasneženem cestišču v kraju Mineola, ko ga je zadel Charles Polevch. Ta naj bi po trku izstopil iz vozila, vprašal poškodovanega očeta pevke Nicki Minaj, ali je z njim vse v redu, nato pa odkorakal nazaj do svojega avtomobila in odpeljal, brez da bi poklical pomoč za poškodovanega Roberta. Doma naj bi avtomobil zapeljal v garažo in ga pokril s ponjavo.

icon-expand Nicki Minaj FOTO: Profimedia

Charlesu Polevichu so pred dnevi za prekršek sodili, doletela pa ga je kazen enega leta, ker je posegal v dokazni material in skril vozilo. 64-letni Miraj je umrl naslednji dan v bolnišnici. Sodnik Howard Sturim je na obravnavi dejal, da Polevich ne bo prejel več kot leto dni zaporne kazni, oddelati pa bo moral tudi družbeno koristna dela in izgubil bo vozniško dovoljenje. Uradno ga bodo obsodili na obravnavi, ki bo potekala 3. avgusta.

Pevkina mati Carol Maraj je poročevalcem povedala, da s sodbo ni zadovoljna in dodala, da se je ob pogledu na Polevicha v sodni dvorani tresla, saj je imela v mislih svojega moža, ki se je v bolnišnici boril za svoje življenje. Marajeva je marca 2021 proti podjetniku vložila tudi tožbo, v kateri od njega zahteva 143 milijonov evrov odškodnine, ker je iz malomarnosti zapustil njenega moža in pobegnil s kraja nesreče.

"Glede na resnost obtoženčevega ravnanja se ne strinjamo z odločitvijo sodišča o kazni," je za Associated Press v izjavi za javnost povedal Brendan Brosh, tiskovni predstavnik Okrožnega državnega tožilstva v Nassauu. Polevichev odvetnik pa je dejal, da nesreča in pobeg nista v skladu z običajnim ravnanjem podjetnika in namignil, da ima ta zdravstveno stanje, ki je lahko vodilo do nesreče. "Čuti neizmerno sočutje do družine gospoda Miraja in obžaluje vlogo, ki jo je odigral pri njegovi smrti," je v izjavi za AP povedal obtoženčev odvetnik Marc Gann.