Vozniku, krivemu za smrt očeta Nicki Minaj, grozi tožba

Nesreča se je zgodila 12. februarja v vasi Mineola na Long Islandu. Očividci so najprej trdili, da se Charles Polevich , ki je ob prečkanju ceste zbil pešca, očeta pevke Nicki Minaj , po nesreči ni ustavil. Kasneje so mediji poročali, da se je za kratek čas vseeno ustavil pri poškodovanemu Robertu Maraju , vendar naj pomoči ne bi poklical.

Polevicha je policija kasneje izsledila in ga privedla pred sodnika.

Kasneje je policija Polevicha izsledila, po aretaciji so ga do sojenja izpustili na prostost, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, moral je predati tudi svoj potni list, sodnik pa mu je dejal, da ne sme zapustiti države.

Očeta rap zvezdnice so po nesreči odpeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli na intenzivno nego, a je zaradi hudih poškodb umrl. Sedaj se je za tožbo brezbrižnega voznika odločila tudi pevkina mama, Carol Maraj. Ta bo Polevicha tožila na sodišču v okraju Nassau. Njena odvetnika Ben Crump inPaul Napoli sta naznanila, da bo od njega zahtevala več kot 125 milijonov evrov.