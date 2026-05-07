Vplivnež streljal na aligatorja in prišel v navzkrižje z zakonom

Vplivnež Clavicular , katerega pravo ime je Braden Eric Peters , je bil skupaj z dvema moškima obtožen nezakonite uporabe strelnega orožja v rezervatu za prostoživeče živali na Floridi, kjer je streljal na aligatorja. 20-letnik je dogajanje v živo prenašal na družbenem omrežju.

Peters je znan po tem, da svoje telo izpostavlja raznim ekstremom, kot sta pretirana uporaba steroidov in testosterona ali to, da se je s kladivom udaril v obraz. Po poročanju ameriških medijev, ki so povzemali besede njegovega odvetnika, naj bi 20-letnik na aligatorja strelja, ker je sladil navodilom vodiča z licenco, ki je bil prisoten na čolnu, med incidentom pa ni bilo poškodovanih živali ali ljudi.

Kot je bilo videti med prenosom v živo, so v vodo v močvirju večkrat streljali, kar je navedeno tudi v poročilu okrožja Miami-Dade. Le nekaj ur za tem, ko je vplivnež prekinil prenos v živo, je Komisija za ohranjanje rib in divjih živali Floride sporočila, da je bila o dogajanju obveščena. V poročilu ni navedeno, ali je bil aligator poškodovan. Vplivnežu zaradi nedovoljene uporabe strelnega orožja v javnosti grozi do leto dni zaporne kazni in plačilo 850 evrov.