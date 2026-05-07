Vplivnež streljal na aligatorja in prišel v navzkrižje z zakonom

Vplivnež Clavicular, katerega pravo ime je Braden Eric Peters, je bil skupaj z dvema moškima obtožen nezakonite uporabe strelnega orožja v rezervatu za prostoživeče živali na Floridi, kjer je streljal na aligatorja. 20-letnik je dogajanje v živo prenašal na družbenem omrežju.
Peters je znan po tem, da svoje telo izpostavlja raznim ekstremom, kot sta pretirana uporaba steroidov in testosterona ali to, da se je s kladivom udaril v obraz. Po poročanju ameriških medijev, ki so povzemali besede njegovega odvetnika, naj bi 20-letnik na aligatorja strelja, ker je sladil navodilom vodiča z licenco, ki je bil prisoten na čolnu, med incidentom pa ni bilo poškodovanih živali ali ljudi.
Kot je bilo videti med prenosom v živo, so v vodo v močvirju večkrat streljali, kar je navedeno tudi v poročilu okrožja Miami-Dade. Le nekaj ur za tem, ko je vplivnež prekinil prenos v živo, je Komisija za ohranjanje rib in divjih živali Floride sporočila, da je bila o dogajanju obveščena. V poročilu ni navedeno, ali je bil aligator poškodovan. Vplivnežu zaradi nedovoljene uporabe strelnega orožja v javnosti grozi do leto dni zaporne kazni in plačilo 850 evrov.
Clavicular je bil istega meseca na Floridi aretiran zaradi napada in obtožen, da je na družbenem omrežju spodbujal pretep med ženskama, boj med njima pa nato v živo prenašal.
Vplivneževo vedenje, ki ga pogosto spremlja nasilje, redno kritizirajo številni strokovnjaki, YouTube pa je zaradi neprimerne vsebine onemogočil dva od njegovih kanalov.
Ameriški aligatorji so veliki plazilci, ki so avtohtona vrsta na jugovzhodu Združenih držav Amerike, zlasti na Floridi. V ekosistemu igrajo ključno vlogo kot tako imenovani 'inženirji ekosistema', saj s kopanjem jarkov v močvirjih ustvarjajo vodne vire, ki v sušnih obdobjih omogočajo preživetje številnim drugim živalskim in rastlinskim vrstam. Zaradi njihove ekološke pomembnosti so v mnogih državah, vključno z ZDA, strogo zaščiteni z zakoni, ki preprečujejo njihovo nezakonito lovljenje ali nadlegovanje.
Vplivnež je oseba, ki si je na družbenih omrežjih pridobila zvesto občinstvo in ima sposobnost vplivanja na mnenja, nakupne odločitve ali vedenje svojih sledilcev. Ti posamezniki ustvarjajo vsebine na platformah, kot so YouTube, Instagram ali TikTok, in pogosto sodelujejo z blagovnimi znamkami. Vendar pa zaradi želje po večji prepoznavnosti in večjem številu ogledov nekateri vplivneži pogosto prestopajo meje etike ali zakona, kar vodi v kontroverznosti in težave z organi pregona.
V Združenih državah Amerike so naravni rezervati in državni parki podvrženi strogim pravilom, ki prepovedujejo nenadzorovano uporabo strelnega orožja zaradi varnosti obiskovalcev in zaščite divjih živali. Kršitev teh predpisov se obravnava kot resno kaznivo dejanje, saj streljanje v zaščitenih območjih ne ogroža le javne varnosti, temveč tudi krši zvezne ali državne zakone o ohranjanju narave. Kazni za takšna dejanja se lahko gibljejo od visokih denarnih glob do zaporne kazni, odvisno od teže prekrška in morebitne škode, povzročene naravi.
