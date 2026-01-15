Vplivnež z največ sledilci na YouTubu: Izposojam si denar, ker ga nimam

Javnost je presenetilo razkritje, da je vplivnež z največ naročniki na platformi YouTube v finančni stiski in si mora celo izposojati denar. Premoženje MrBeasta je sicer ocenjeno na 2,2 milijarde evrov, večina te vrednosti pa je lastništvo več kot polovice njegovega podjetja Beast Industries, ki je vredno približno 4,3 milijarde evrov, poroča E! News.

MrBeast si, kljub temu, da je milijarder, mora izposojati denar. FOTO: Profimedia

"Malo absurdno je govoriti o mojih osebnih financah, ker mi nihče nikoli ne verjame, ne glede na to, kaj rečem," je Donaldson povedal v intervjuju za The Wall Street Journal, ki je bil objavljen 2. januarja. "Govorijo mi: 'Ti si milijarder!' In jaz rečem: 'Gre samo za neto premoženje.' Trenutno sem v rdečih številkah." Dodal je: "Izposojam si denar. Na mojem računu je res malo denarja. Tehnično gledano ima skoraj vsak, ki gleda ta videoposnetek, verjetno več denarja na svojem bančnem računu kot jaz – če izvzamemo vrednost mojega deleža v podjetju. In s tem deležem zjutraj ne morem kupiti niti hitre hrane, ker to ni gotovina."

Pred tem je dejal, da ima na računu manj kot milijon evrov. "Tako sem zaposlen z delom, da sploh ne razmišljam o stanju na svojem osebnem računu," je nadaljeval. "Popolnoma sem osredotočen na ustvarjanje najboljših možnih videoposnetkov in čim večjo rast podjetja," je dodal. Čeprav pravi, da zase ne zapravi veliko, si občasno vseeno privošči večji strošek. Nekoč je najel zasebno letalo, da bi obiskal svojo zaročenko Theo Booysen, ki jo je za božič 2024 zaprosil za roko. "Študirala je v Združenem kraljestvu in res sem jo želel videti," je pojasnil in dodal, da ne živi blizu večjega letališča.

"Rekel sem si, da bom najel zasebno letalo in poletel k njej, ker jo resnično želim videti. Če ne bi letel z zasebnim letalom, iskreno, logistično tega ne bi mogel storiti. Z zasebnim letalom sem potoval približno osem ur, s komercialnim letom pa bi zaradi prestopov in vsega ostalega skupaj trajalo približno 19 ur," je pred časom pojasnil svojo odločitev.