Vplivnež z napisom v podporo Dončiću: Luka je boljši od Stepha

Primerjava dveh športnih zvezdnikov je uporabnike na spletu sicer pošteno razdelila. Medtem ko so se nekateri z vplivnežem strinjali, so ga drugi opozarjali, da je Curry v svoji bogati karieri dosegel že marsikaj ter da Dončić še ni na isti ravni kot on. So pa Sethovo potezo pohvalili pri Dončićevem klubu Dallas Mavericks, ki je vse skupaj posnel in kasneje delil na svojem uradnem Instagram profilu.