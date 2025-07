Vplivneža IShowSpeeda v Sarajevu obmetavali s kamenjem, on skočil med otroke

Youtuber IShowSpeed, eden največjih internetnih zvezdnikov današnjega časa, se je po obisku Hrvaške, Slovenije in Srbije odpravil tudi v Bosno in Hercegovino. Njegov prihod v Sarajevo je povzročil evforijo med množico ljudi, ki ga je pričakala na letališču, nato pa tudi na drugih lokacijah po mestu, že na začetku prenosa v živo pa ga je množica obmetavala z bananami.

Njegov prenos v živo iz Sarajeva je trajal nekaj več kot tri ure in zbral skoraj dva milijona ogledov, tokrat pa se je proti koncu prenosa v živo zgodil incident. Gledalci so lahko gledali, kako vplivnež, obkrožen z mladimi dečki, stoji na avtomobilu, ti pa vzklikajo njegovo ime, mu kažejo sporočila z žaljivo vsebino, vanj mečejo kamne in mu kažejo sredince.

V nekem trenutku se je IShowSpeed razjezil in skočil na otroke. Ker je bila gneča, so vsi začeli padati, kričati, nekateri fantje pa so po njegovem skoku celo jokali. Na videoposnetku je bilo opaziti celo dečka, ki sedi na tleh, se drži za nogo in kriči.

Da bi IShowSpeeda izvlekli iz množice otrok, so se vmešali tudi njegovi varnostniki, ki so otroke odrivali, da bi prišli do youtuberja in mu pomagali vstati s tal. Eden od varnostnikov je dvignil tudi nekega fanta, ki je bil na tleh in je jokal, nakar se je IShowSpeed približal temu fantu in ga objel.

Vplivnežu je bila Slovenija všeč