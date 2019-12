Vplivneži so bili za zaslužek pripravljeni promovirati pijačo s cianidom

Lauren Goodger, Mike Hassini in Zara Holland so na lažni avdiciji pristali, da bodo promovirali pijačo, ki je vsebovala strupen vodikov cianid. Resničnostne televizijske zvezde so skrivoma snemali za raziskovalno serijo Blindboy Undestroys the World. Vse tri so namreč povabili na avdicijo za promocijo izmišljene pijače Cyanora, ki je vsebovala tudi vodikov cianid, ki je lahko smrtonosna. Strupeno snov je med drugo svetovno vojno uporabljala tudi nacistična Nemčija v plinskih komorah.

Lauren, Mike in Zara, ki imajo na Instagramu skupaj več kot milijon sledilcev, so obvestili, da izdelek ne bo na voljo še nekaj mesecev, a vseeno so jih povabili k sodelovanju. Razložili so jim, kakšen je namen pijače ter kakšne so sestavine – omenili so tudi vodikov cianid, a očitno zvezdniki niso preverili, kakšna sestavina je to in brez težav so na posnetku dejali, da dietna pijača vsebuje samo naravne sestavne.