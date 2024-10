Vplivnica Kristin Cavallari končala razmerje s 13 let mlajšim Markom Estesom

Vplivnica Kristin Cavallari je v svojem podkastu spregovorila o razhodu s 13 let mlajšim Markom Estesom. 37-letna zvezdnica resničnostne oddaje The Hills je razkrila, da se je njena zveza s 24-letnikom po sedmih mesecih zaključila. Kot je povedala, razlog za razhod ni bilo nič slabega ali tega, da se nista imela več rada, temveč preprosto zaradi razlike v letih in življenjskih izkušenj.

OGLAS

Kristin Cavallari je spregovorila o razhodu s 13 let mlajšim tiktokerjem Markom Estesom in dodala, da se ji bo nekega dne zahvalil, ker je storila ta korak in prekinila zvezo. 27-letnica in 24-letnik sta bila skupaj sedem mesecev, do te odločitve pa sta prišla v dobrem duhu, čeprav je bila nato ona tista, ki je storila odločilni korak in prekinila romantično vez.

Kristin Cavallari in Mark Estas sta se po sedmih mesecih zveze razšla. FOTO: Profimedia icon-expand

"Z Markom sva se razšla. Težko je, ker sva z Markom šla vsak svojo pot, saj se zavedam, da dolgoročno to ne bi šlo. Nisva prekinila, ker se ne bi imela več rada ali bi se zgodilo kaj slabega," je povedala in hkrati pojasnila, da sta ostala v dobrih odnosih in nihče od njiju ni varal ali bil nesramen do drugega. "On je bil najboljši fant, kar sem jih kdaj imela, a se zavedam, da dolgoročno potrebuje še nekaj življenjskih izkušenj, saj je še zelo mlad. Zaradi različnih življenjskih izkušenj sem začela čutiti razliko v letih. Ozrla sem se nazaj na čas, ko sem bila jaz stara 24 let in koliko življenja se mi je zgodilo v tem času. To so res ključna leta, ko se oblikuješ kot oseba in se najdeš. Tudi on mora izkusiti to," je še povedala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Cavallari ima z nekdanjim možem Jayem Cutlerjem tri sinove, Estesa pa je našala septembra 2023 na družbenih omrežjih, februarja 2024 pa sta se začela sestajati. Voditeljica je sedaj tudi priznala, da se je ves čas njune zveze dobro zavedala razlike v letih, kljub temu pa je bila njuna zveza zdrava in zrela, je še dodala. "Nekega dne bo nekoga zelo osrečil in bo imel svojo čudovito družino. Vem, da se bo nekega dne ozrl nazaj in razumel. Takrat se mi bo zahvalil," je še dodala, ob tem pa namignila, da bo Mark potreboval še nekaj časa, da bo tudi sam tako čutil. "Ni mi žal, da sem javno priznala najino zvezo in ni mi žal, da sem ga predstavila svojim otrokom. Ničesar ne obžalujem. To je bilo dobro, srečno razmerje. Po mojem mnenju se v vsaki zvez nekaj naučiš in z njo rasteš. Na čas z Markom se bom vedno ozirala s prijetnimi spomini in resnično srečo," je še povedala.