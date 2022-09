Vplivnica o aferi s poročenim pevcem: Sina hoče poimenovati po meni

Le dan za tem, ko je Behati Prinsloo na družbenem omrežju objavila nosečniške fotografije, s katerimi je potrdila, da s pevcem Adamom Levinom pričakujeta tretjega otroka, se je na TikToku oglasila vplivnica, ki je dejala, da je imela s poročenim zvezdnikom približno eno leto afero. Pred dvema mesecema sta izgubila stike, nato pa se ji je Adam nedavno znova oglasil in ji dejal, da želi tretjega otroka poimenovati po njej. Sumner je ob razkritju skrivnega razmerja dejala, da zgodbe ni želela deliti javno, a jo je v to prisilil prijatelj, ki je njene posnetke zaslona, ki dokazujejo afero, želel prodati tabloidu.

icon-expand Adam Levine naj bi se zapletel s Sumner Stroh. FOTO: Profimedia; TikTok

Adam Levine naj bi prevaral svojo ženo Behati Prinsloo, s katero je poročen že osem let in ima dva otroka, tretji pa je trenutno na poti. Modna vplivnica Sumner Stroh je na družbenem omrežju TikTok namreč razkrila, da se je skoraj eno leto skrivaj dobivala s pevcem skupine Maroon 5. Pod objavljeni videoposnetek je zapisala: "Sram me je, da sem se zapletla z moškim brez obžalovanja in spoštovanja."

23-letna manekenka, ki je dvajset let mlajša od Adama, je v posnetku povedala, da se je afera začela, ko je bila mlada in naivna. Po enem letu sta se letos junija s pevcem nehala srečevati, nato pa jo je Levine nedavno presenetil, ko ji je na Instagramu poslal zasebno sporočilo, v katerem je napisal: "Okej, resno vprašanje. Dobil bom še enega otroka, in če bo fantek, ga resnično želim poimenovati Sumner. Si okej s tem? Smrtno resen sem." Vplivnica je v videoposnetku kot dokaz delila posnetek zaslona svoje izmenjave sporočil z glasbenikom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Na tej točki sem bila v peklu. Moja načela so bila nevede ogrožena, bila sem popolnoma zmanipulirana," je dejala Sumner v objavi, ki ima že skoraj 13 milijonov ogledov, in pojasnila, da afere nikoli ni želela javno razkriti, saj se zaveda, kaj vse to prinese za sabo, ampak ni imela izbire. Posnetke zaslona, ki prikazujejo njen pogovor z zvezdnikom, je namreč nepremišljeno delila s prijatelji, za katere je menila, da jim lahko zaupa, a se je izkazalo, da se je motila. Nekdo izmed njih je namreč dokaze želel prodati tabloidu, zato se je odločila, da je najboljše, da ima ona nadzor nad zgodbo, zato jo je razkrila sama. Levine in njegova žena, nekdanja Victoria's Secret manekenka, se na obtožbe o skoku čez plot še nista odzvala, so pa številni uporabniki družbenega omrežja v komentarjih pod fotografijami, ki jih je Adam objavil na Instagramu, komentirali, kako razočarani so nad njim. Ko je manekenkin video postal viralen, se je ta ponovno oglasila na TikToku in v novem videoposnetku pojasnila, da ne želi igrati žrtve, saj ve, da so tisti, ki so najbolj prizadeti, Behati in njena dva otroka. Dodala je, da se svojega dejanja sramuje in ji je žal, ker se je zapletla v ljubezensko afero s poročenim moškim, a je takrat mislila, da je Adamovega zakona konec, tega pa z Behati nista javno sporočila, da bi se izognila negativnemu poročanju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke