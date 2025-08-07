Vplivnica opravila viralen trend in si zlomila hrbtenico

Na družbenih omrežjih neprestano krožijo zabavni trendi, ki jih poustvarja širša množica. Eden takšnih je t. i. izziv raperke Nicki Minaj, pri katerem ljudje v visokih petah klečijo s prekrižanimi nogami. Viralni trend je opravila tudi ruska vplivnica, ki pa je pri tem padla s kuhinjskega pulta in si zlomila hrbtenico – vse skupaj le osem tednov po rojstvu otroka.

Ruska vplivnica Mariana Barutkina je med snemanjem viralnega trenda padla s kuhinjskega pulta in si pri tem zlomila hrbtenico. Gre za t. i. izziv raperke Nicki Minaj, ki izhaja iz videospota za skladbo High School iz leta 2013. Trend, pri katerem ljudje v visokih petkah klečijo s prekrižanimi nogami, v zadnjih tednih opravlja vse več ljudi.

Barutkina, ki ima na Instagramu nekaj več kot 1500 sledilcev, je izziv poskusila le osem tednov po rojstvu otroka. Pri tem ji je zdrsnila posoda, na kateri je čepela."Odločila sem, da bom začela blogati /.../ Ironija? Karma? Ali pa samo življenje, ki vedno preizkuša našo moč v najbolj nepričakovanih trenutkih," je zapisala pod objavo padca.

