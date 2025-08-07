Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Vplivnica opravila viralen trend in si zlomila hrbtenico

Jekaterinburg, 07. 08. 2025 14.02 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
20

Na družbenih omrežjih neprestano krožijo zabavni trendi, ki jih poustvarja širša množica. Eden takšnih je t. i. izziv raperke Nicki Minaj, pri katerem ljudje v visokih petah klečijo s prekrižanimi nogami. Viralni trend je opravila tudi ruska vplivnica, ki pa je pri tem padla s kuhinjskega pulta in si zlomila hrbtenico – vse skupaj le osem tednov po rojstvu otroka.

Ruska vplivnica Mariana Barutkina je med snemanjem viralnega trenda padla s kuhinjskega pulta in si pri tem zlomila hrbtenico. Gre za t. i. izziv raperke Nicki Minaj, ki izhaja iz videospota za skladbo High School iz leta 2013. Trend, pri katerem ljudje v visokih petkah klečijo s prekrižanimi nogami, v zadnjih tednih opravlja vse več ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barutkina, ki ima na Instagramu nekaj več kot 1500 sledilcev, je izziv poskusila le osem tednov po rojstvu otroka. Pri tem ji je zdrsnila posoda, na kateri je čepela."Odločila sem, da bom začela blogati /.../ Ironija? Karma? Ali pa samo življenje, ki vedno preizkuša našo moč v najbolj nepričakovanih trenutkih," je zapisala pod objavo padca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenih omrežjih so mnogi kritizirali dejstvo, da se je novopečena mama lotila snemati zapletenega izziva. Mariana je kritikom odgovorila, da njen otrok ni bil v nevarnosti. "Tiste, ki ste zaskrbljeni, bom pomirila, saj ima dve varuški. Medtem ko sem snemala, je bila ena od njiju z njim," je še odgovorila 32-letnica.

nicki minaj trend padec hrbtenica
Naslednji članek

Kelly Clarkson zaradi bolezni bivšega moža prekinila nastopanje

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
klop12
07. 08. 2025 14.52
+4
Vplivnica, dost povedan. Ni treba naprej brat o teh low life
ODGOVORI
4 0
culokafrija
07. 08. 2025 14.52
+3
Evo, rezultat prazne glave...
ODGOVORI
3 0
skuripanda burns
07. 08. 2025 14.44
+3
Kdor sodeluje pri teh neumnostih, si zasluži postati paraplegik.
ODGOVORI
4 1
tom74
07. 08. 2025 14.48
-2
noben si tega ne zasluzi, pa če je še tko smotan, tudi ti ne
ODGOVORI
1 3
Nace Štremljasti
07. 08. 2025 14.43
+3
imamo še prostor pri jaslih
ODGOVORI
4 1
Ombolo
07. 08. 2025 14.37
+6
Kje je šola za vplivnice? Tudi spol bom menjal, če je potrebno...
ODGOVORI
6 0
ŠTRAJK ZA VSE
07. 08. 2025 14.34
+14
Ko je več slame v glavi kot v bali........ Brez besed.......... Kam gre ta svet.........
ODGOVORI
14 0
Blue Dream
07. 08. 2025 14.38
+2
😄
ODGOVORI
2 0
enapi
07. 08. 2025 14.38
+4
Če le bi imele slamo v glavi
ODGOVORI
4 0
marakeech
07. 08. 2025 14.31
+12
Dve varuski, da ima mama cas poceti tole. Ta svet je sel v maloro.
ODGOVORI
12 0
MucaNeGrize
07. 08. 2025 14.29
+4
pametno...nov trend je da sedijo na valarju za testo...mora pa biti pokonci in na pultu...in lahko je brez čeveljcev
ODGOVORI
6 2
NeNebinarni
07. 08. 2025 14.25
+6
Lol
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065