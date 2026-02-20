Naslovnica
Tuja scena

Vplivnica po lepotni operaciji skuhala juho iz lastnih reber

Toronto, 20. 02. 2026 12.58

Avtor:
E.K.
Adea Danielle

Kanadska transspolna vplivnica Adea Danielle je svoje sledilce na družbenih omrežjih šokirala s kuhanjem juhe iz odstranjenih reber. Uporabniki družbenih omrežij so zgroženi, medtem ko strokovnjaki opozarjajo na nevarnost tovrstnih operacij, ki vplivajo na dihanje in zaščito organov.

Kanadska vplivnica Adea Danielle je svoje sledilce šokirala že s tem, ko si je zaradi želje po ožjem pasu dala odstraniti nekaj reber, zdaj pa je poskrbela za nov, še veliko večji šok. Transspolna ženska je s svojimi 1,7 milijona sledilci delila videoposnetek, v katerem je prikazala, kako je iz teh odstranjenih reber skuhala juho.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

TikTok, v katerem okuša juho, narejeno iz lastnih kosti, je hitro postal viralen, do zdaj pa si ga je ogledalo že skoraj 17 milijonov ljudi. Na posnetku Adea nosi pooperativni steznik, za katerega pojasnjuje, da je del njenega okrevanja po operaciji. "Naredimo kostno juho z mojimi rebrci. Te vrečke rebrc nisem odprla že šest mesecev," je dejala in pričela s kuhanjem.

"Po več urah hlajenja v hladilniku imamo zelo koncentrirano kostno juho. Kostna juha ima veliko vitaminov in je res dobra za zdravje črevesja," je dejala po koncu kuhanja in po požirku nastale jedi pripomnila: "Ima okus po piščancu."

Uporabniki družbenega omrežja so bili nad njenim dejanjem zgroženi. "Prosim, povejte mi, da to ni resnično," je zapisal eden, drugi pa je dodal: "Človeška rebra so večja od tega – to so rebra živali." Njeno dejanje pa so nato komentirali tudi različni medicinski strokovnjaki, ki opozarjajo, da je tovrstna operacija izjemno nevarna in lahko pušča različne posledice. "Rebra ščitijo vitalne organe, kot so srce, pljuča in ledvice – in skupaj z medrebrnimi mišicami so bistvena za dihanje in pljučno kapaciteto," je po poročanju Daily Star dejal doktor Manuel Gómez Villar.

Razlagalnik

Transspolna oseba je oseba, katere spolna identiteta se ne ujema s spolom, ki ji je bil pripisan ob rojstvu. Na primer, oseba, ki je bila ob rojstvu določena kot moški, a se identificira kot ženska, je transspolna ženska. In obratno, oseba, ki je bila ob rojstvu določena kot ženska, a se identificira kot moški, je transspolni moški. Nekatere transspolne osebe se lahko odločijo za medicinske ali kirurške postopke za uskladitev svojega telesa s svojo spolno identiteto, medtem ko se druge ne. Pomembno je spoštovati spolno identiteto vsake osebe.

Rebra tvorijo rebrni koš, ki je ključnega pomena za zaščito vitalnih notranjih organov, kot so srce, pljuča in jetra, pred poškodbami. Poleg zaščitne funkcije rebra sodelujejo tudi pri dihanju. Med vdihom se medrebrne mišice, ki se nahajajo med rebri, skrčijo in dvignejo rebra navzgor in navzven, kar poveča prostornino prsnega koša in omogoči pljučem, da se napolnijo z zrakom. Med izdihom se mišice sprostijo, rebra se spustijo, kar zmanjša prostornino prsnega koša in iztisne zrak iz pljuč. Odstranitev reber lahko resno ogrozi tako zaščito organov kot tudi učinkovitost dihanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Adea Danielle vplivnica poseg juha rebra

Zaradi prsnih vsadkov končala s hudo iznakaženim obrazom

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JohannDoe
20. 02. 2026 14.00
Torej tudi najboljša medijska firma podpira to? Zgražanje, navduševanje, posnemanje, spet zgražanje ipd.?
Odgovori
0 0
Heprk
20. 02. 2026 13.59
ce bi bli normalni medij, ne bi dajali takim osebam prostora
Odgovori
0 0
DEBELA OLIVA
20. 02. 2026 13.48
Ta nima pojma o kuhanju, kje je jušna zelenjava, korenje, čebula ... in potem se čudi da juhica ni v redu :):)
Odgovori
0 0
PegySue
20. 02. 2026 13.46
Danes je moderno,ko se bahaš z raznimi mentalnimi diagnozami. Če si dovolj izviren v njihovih razkazovanjih,te razglasijo še za vplivneža. In na račun tega,lahko celo zelo dobro živiš. Včasih imam občutek,da nisem iz tega planeta....
Odgovori
+2
2 0
golobnadob
20. 02. 2026 13.46
Tole lahko podpira edino naša premierka Tina, saj juha ni iz živalskih kosti.
Odgovori
0 0
mmickica
20. 02. 2026 13.46
🤮
Odgovori
0 0
Naš zmiraj
20. 02. 2026 13.44
Nisem niti bral članka,ogabno . Ma kaj to sploh pišete kaj sploh to je uplivnica...poden od podna
Odgovori
0 0
niktalop
20. 02. 2026 13.44
Boljš bi bilo da bi spražila možgane z jaci in malo mlade čebule.
Odgovori
+1
1 0
angelvaruh
20. 02. 2026 13.42
Ogabni ljudje😛
Odgovori
+2
2 0
Influencer
20. 02. 2026 13.41
sicer ne podpiram nasilja nad zenskami.........
Odgovori
+1
1 0
mmickica
20. 02. 2026 13.46
Moskimi.
Odgovori
0 0
sencina
20. 02. 2026 13.39
Novinarji a vi mate kako cenzuro za prispevke ki jih dajete gor.
Odgovori
+1
1 0
sencina
20. 02. 2026 13.38
Znate brisat konentarhe a tako bedarijo dyjete ba portal.Srandardi padajo.Juter bo objava da je po veliki potrrbj naredila pire.
Odgovori
+2
2 0
Jack oLantern
20. 02. 2026 13.36
treba pazit, da ne bo 'fasala' bolezen norih krav.. 😂
Odgovori
+1
1 0
Truth
20. 02. 2026 13.34
Ko je enkrat en doktor iz Californije svojega dizla poganjal na maščobo strank po liposukciji je šel v arest. Tole se pa zdej lahko predvaja po spletu? Kje smo mi pristali?
Odgovori
+2
2 0
GAYPROPAGANDA
20. 02. 2026 13.33
Ukiniti bi ji morali profile na družabnih omrežjih! Odvratno in nevarno!
Odgovori
+5
5 0
pimpeldraper
20. 02. 2026 13.56
nepreljubljene osebe tudi niso nevemkako priljubljene. Odvratni ste!
Odgovori
0 0
Banion
20. 02. 2026 13.33
kakšna vplivnica nrki, neumna avša, take bi moarli blokirati ker škodljivo vplivajo na mladino
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
20. 02. 2026 13.28
Specijalizacijo je opravila pri demonu Epsteinu.
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
20. 02. 2026 13.28
Celi svet zdaj ve zanjo. Ponosni starši. Bljak. Bež. Norija. Lahko je nalezljivo. Moram vse hitro zbrisati. Virus?
Odgovori
+3
3 0
damy1972
20. 02. 2026 13.24
Če glava nori, pa tudi telo trpi....
Odgovori
+4
4 0
Peni Stojanović
20. 02. 2026 13.21
😅🤣😂
Odgovori
+0
1 1
