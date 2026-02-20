Vplivnica po lepotni operaciji skuhala juho iz lastnih reber

Kanadska vplivnica Adea Danielle je svoje sledilce šokirala že s tem, ko si je zaradi želje po ožjem pasu dala odstraniti nekaj reber, zdaj pa je poskrbela za nov, še veliko večji šok. Transspolna ženska je s svojimi 1,7 milijona sledilci delila videoposnetek, v katerem je prikazala, kako je iz teh odstranjenih reber skuhala juho.

TikTok, v katerem okuša juho, narejeno iz lastnih kosti, je hitro postal viralen, do zdaj pa si ga je ogledalo že skoraj 17 milijonov ljudi. Na posnetku Adea nosi pooperativni steznik, za katerega pojasnjuje, da je del njenega okrevanja po operaciji. "Naredimo kostno juho z mojimi rebrci. Te vrečke rebrc nisem odprla že šest mesecev," je dejala in pričela s kuhanjem.

"Po več urah hlajenja v hladilniku imamo zelo koncentrirano kostno juho. Kostna juha ima veliko vitaminov in je res dobra za zdravje črevesja," je dejala po koncu kuhanja in po požirku nastale jedi pripomnila: "Ima okus po piščancu."

Uporabniki družbenega omrežja so bili nad njenim dejanjem zgroženi. "Prosim, povejte mi, da to ni resnično," je zapisal eden, drugi pa je dodal: "Človeška rebra so večja od tega – to so rebra živali." Njeno dejanje pa so nato komentirali tudi različni medicinski strokovnjaki, ki opozarjajo, da je tovrstna operacija izjemno nevarna in lahko pušča različne posledice. "Rebra ščitijo vitalne organe, kot so srce, pljuča in ledvice – in skupaj z medrebrnimi mišicami so bistvena za dihanje in pljučno kapaciteto," je po poročanju Daily Star dejal doktor Manuel Gómez Villar.