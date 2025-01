Vplivnica Woah Vicky priznala, da je uprizorila lažno ugrabitev

"Vsak se na svoj način bori s težavami. Ne pravim, da je bil to pravi način, a prevzemam odgovornost za svoje dejanje in se opravičujem vsem, ki sem jih s svojim dejanjem prizadela," je še povedala.

Ko je zapis zaokrožil po spletu in požel veliko pozornosti njenih 3,7 milijona sledilcev, se je vplivnica v živo oglasila na Instagramu, kjer je pomirila oboževalce in dejala, da se je le malce pošalila, ker je bila zdolgočasena. "Ne pijem in ne hodim v klube, zato se zabavam na takšen način. Morda to res ni najboljši način, a včasih se želim le malce pozabavati," je povedala in dodala, da se je želela le malce nasmejati.

24-letnica je pozneje objavila daljše pisno opravičilo, v katerem je razložila: "Stvari sem dobro premislila, zato imajo svoje posledice in jih že plačujem. Nikoli nisem želela užaliti temnopoltih moških ali katere od držav, še posebej ne Nigerije, če je na koncu tako izpadlo, pa se opravičujem. Nigerijo imam rada. Iz te izkušnje sem se veliko naučila, vzela pa si bom nekaj premora od interneta in razmislila, se postila in se zbližala z bogom."

Vplivnica je za neslano šalo okrivila brata in očeta, ki sta ji dala zamisel, brat pa naj bi jo spodbujal, da vse skupaj objavi. "Bila je slaba zamisel, o kateri nismo razmislili. Ko so očeta začeli klicati prijatelji, nam je postalo jasno, da to ni bila dobra ideja, zato smo se odločili, da se v živo javim in pojasnim stvari," je še zapisala.

Njen umik pa ni trajal dolgo, saj je le po nekaj dneh sledilcem sporočila, da je zaročena. Z njimi je delila video, na katerem vplivnež Aboki Tor Jar poklekne in jo zaprosi za roko. Njena predhodna šala pa je pri sledilcih pustila grenak priokus, zato se mnogi sprašujejo, ali ni to le še ena od potegavščin.