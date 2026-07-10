Vplivnica z izbiro obleke za Wimbledon razburila splet

Priljubljena ameriška vplivnica Alix Earle je bila tarča kritik, potem ko je razkrila, kaj je oblekla za ogled ene od teniških tekem Odprtega prvenstva Anglije. Del spletnega občinstva je bil namreč prepričan, da je njena oprava neprimerna za dogodek, kot je Wimbledon.

25-letnica je za priložnost izbrala kremno obarvan komplet, sestavljen iz korzeta in čipkastega krila. Kombinacijo je dopolnila s suknjičem z globokim dekoltejem.

"Tvoj stilist ti ni naredil usluge," je bilo moč prebrati v komentarjih pod videom, ki ga je vplivnica delila na TikToku. "To sploh ni primerno za Wimbledon, ali skušaš zgolj izzvati reakcijo?" Spet drugi so se pošalili, da bi s takšno opravo bolj sodila v serijo, kot je Bridgerton. "Zdi se, kot da je to tvoja tretja poroka," je dodal še en sledilec.