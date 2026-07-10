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Tuja scena

Vplivnica z izbiro obleke za Wimbledon razburila splet

Wimbledon, 10. 07. 2026 07.59 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
Alix Earle

Znana ameriška vplivnica je na teniškem turnirju v Wimbledonu z izbiro obleke pritegnila veliko pozornosti. Spletna javnost meni, da je bila njena oprava neprimerna za tako prestižen dogodek. 25-letnica je za priložnost izbrala kremno obarvan komplet, sestavljen iz korzeta in čipkastega krila. Kombinacijo je dopolnila s suknjičem z globokim dekoltejem.

Priljubljena ameriška vplivnica Alix Earle je bila tarča kritik, potem ko je razkrila, kaj je oblekla za ogled ene od teniških tekem Odprtega prvenstva Anglije. Del spletnega občinstva je bil namreč prepričan, da je njena oprava neprimerna za dogodek, kot je Wimbledon.

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25-letnica je za priložnost izbrala kremno obarvan komplet, sestavljen iz korzeta in čipkastega krila. Kombinacijo je dopolnila s suknjičem z globokim dekoltejem.

"Tvoj stilist ti ni naredil usluge," je bilo moč prebrati v komentarjih pod videom, ki ga je vplivnica delila na TikToku. "To sploh ni primerno za Wimbledon, ali skušaš zgolj izzvati reakcijo?" Spet drugi so se pošalili, da bi s takšno opravo bolj sodila v serijo, kot je Bridgerton. "Zdi se, kot da je to tvoja tretja poroka," je dodal še en sledilec.

Razlagalnik

Wimbledon, uradno znan kot Prvenstvo (The Championships), je najstarejši in najbolj prestižen teniški turnir na svetu, ki se odvija v Londonu od leta 1877. Turnir je znan po svoji bogati tradiciji, igranju na travnatih igriščih in strogem kodeksu oblačenja za igralce, ki morajo nositi skoraj izključno bela oblačila. Zaradi svoje zgodovine in kraljevega pokroviteljstva velja za vrhunec teniške sezone, kjer se pričakuje, da tudi obiskovalci v kraljevi loži in na osrednjem igrišču spoštujejo določen nivo uglajenosti.

Bridgerton je priljubljena televizijska serija, postavljena v obdobje regentstva v Londonu na začetku 19. stoletja. Serija je znana po svoji razkošni kostumografiji, ki vključuje elemente, kot so korzeti, čipke, visoke pričeske in pastelne barve, kar odraža modo takratne britanske visoke družbe. Zaradi tega vizualnega sloga se izraz pogosto uporablja kot primerjava za oblačila, ki delujejo starinsko, romantično ali preveč formalno za sodobne priložnosti.

Vplivneži (angl. influencers) so osebe, ki so si zgradile veliko in zvesto občinstvo na družbenih omrežjih, kot so TikTok, Instagram ali YouTube. S svojo prisotnostjo in ustvarjanjem vsebin lahko pomembno vplivajo na mnenja, življenjski slog in nakupne odločitve svojih sledilcev. Ker so pogosto v središču pozornosti zaradi svojega osebnega sloga, so njihove javne pojave, kot je obisk prestižnih dogodkov, pogosto pod drobnogledom javnosti in predmet razprav o primernosti njihovega vedenja ali videza.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Alix Earle Wimbledon obleka

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KOMENTARJI4

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Finfer
10. 07. 2026 09.11
slabo vpliva na drogirance,tabletarje,pokvarjene smrkavce,uživalce fentanyla,klošarje,emigrante in druge kriminalce !!
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+1
1 0
red12
10. 07. 2026 09.00
Ona lahko pri meni vpliva samo na.....
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-1
0 1
Amor Fati
10. 07. 2026 08.58
Če si odet v črno, te sploh not ne spustijo.
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+1
1 0
sabro4
10. 07. 2026 08.52
JA, SVOJ CILJ JE DOSEGLA, VSI SE O TEM MENIJO,....
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+2
2 0
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