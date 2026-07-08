'Ženski Haaland': Vplivnica čez noč postala spletna senzacija

Vplivnica Emma Kate Willman je zahvaljujoč svojemu videzu čez noč postala spletna senzacija. Vse oči so namreč v minulih tednih uprte v norveškega nogometaša Erlinga Haalanda, ki s svojo ekipo niza eno zmago za drugo in je hkrati tudi ljubljenec na družbenih omrežjih.
Na Instagramu ima kar 57 milijonov sledilcev, na spletu krožijo tudi viralne šale na njegov račun, zdaj pa je, kot kaže, okužil tudi naključno dekle, ki mu je neverjetno podobno.
Emma Kate je v začetku meseca na svojem Instagramu objavila posnetek, v katerem sledilce nauči splesti francosko kito. A namesto pričeske je spletne uporabnike pritegnilo dejstvo, da je dekle videti kot priljubljen norveški nogometaš. Posnetek je doslej zbral več kot 33 milijonov ogledov, nanj pa se je odzval celo Haaland.
"Ženska različica Haalanda", "Odličen gol proti Braziliji", "Haaland, čestitke za zmago nad Brazilijo", so le nekateri šaljivi komentarji pod Emmino objavo. Odzval se je tudi Haaland in na kratko zapisal: "Živjo," ter dodal emoji dvignjenega palca. Njegov komentar je doslej zbral že skoraj dva milijona všečkov.
Vplivnica je svojo 'slavo čez noč' tudi komentirala. Povedala je, da je med gledanjem serije opazila, da je prejela številna obvestila na telefonu: všečke, nove sledilce. "Tega sploh nisem opazila, dokler se nisem zbudila in videla, da mi je objavo komentiral Haaland. Ima 54 milijonov sledilcev in se je odločil, da mi pusti komentar."
Hvaležna je algoritmu, saj je njen videoposnetek navdušil družbena omrežja in se tako razširil. "Svetovno prvenstvo še ni končano. Morda bom kupila vstopnico za kakšno tekmo," je zaključila.
Erling Haaland je norveški profesionalni nogometaš, ki igra na položaju napadalca. Znan je po svoji izjemni fizični moči, neverjetni hitrosti in izjemnem občutku za doseganje golov. Svojo kariero je hitro razvil v klubih, kot so Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund in Manchester City. Zaradi svoje učinkovitosti pred nasprotnikovimi vrati in sposobnosti, da premaga obrambo z minimalnim naporom, ga mnogi nogometni strokovnjaki uvrščajo med najboljše napadalce sodobnega nogometa.
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