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'Ženski Haaland': Vplivnica čez noč postala spletna senzacija

New York, 08. 07. 2026 13.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Emma Kate Willman in Erling Haaland

Še včeraj navadno dekle, ki je na družbenih omrežjih objavljalo vsebine, povezane s pričesko, je svetovno prvenstvo v nogometu izstrelilo na spletni vrh. Njene objave so namreč zaradi neverjetne podobnosti z norveškim napadalcem Erlingom Haalandom postale viralne – oglede zdaj šteje v milijonih.

Vplivnica Emma Kate Willman je zahvaljujoč svojemu videzu čez noč postala spletna senzacija. Vse oči so namreč v minulih tednih uprte v norveškega nogometaša Erlinga Haalanda, ki s svojo ekipo niza eno zmago za drugo in je hkrati tudi ljubljenec na družbenih omrežjih.

Na Instagramu ima kar 57 milijonov sledilcev, na spletu krožijo tudi viralne šale na njegov račun, zdaj pa je, kot kaže, okužil tudi naključno dekle, ki mu je neverjetno podobno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Emma Kate je v začetku meseca na svojem Instagramu objavila posnetek, v katerem sledilce nauči splesti francosko kito. A namesto pričeske je spletne uporabnike pritegnilo dejstvo, da je dekle videti kot priljubljen norveški nogometaš. Posnetek je doslej zbral več kot 33 milijonov ogledov, nanj pa se je odzval celo Haaland.

"Ženska različica Haalanda", "Odličen gol proti Braziliji", "Haaland, čestitke za zmago nad Brazilijo", so le nekateri šaljivi komentarji pod Emmino objavo. Odzval se je tudi Haaland in na kratko zapisal: "Živjo," ter dodal emoji dvignjenega palca. Njegov komentar je doslej zbral že skoraj dva milijona všečkov.

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Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Vplivnica je svojo 'slavo čez noč' tudi komentirala. Povedala je, da je med gledanjem serije opazila, da je prejela številna obvestila na telefonu: všečke, nove sledilce. "Tega sploh nisem opazila, dokler se nisem zbudila in videla, da mi je objavo komentiral Haaland. Ima 54 milijonov sledilcev in se je odločil, da mi pusti komentar."

Hvaležna je algoritmu, saj je njen videoposnetek navdušil družbena omrežja in se tako razširil. "Svetovno prvenstvo še ni končano. Morda bom kupila vstopnico za kakšno tekmo," je zaključila.

Razlagalnik

Erling Haaland je norveški profesionalni nogometaš, ki igra na položaju napadalca. Znan je po svoji izjemni fizični moči, neverjetni hitrosti in izjemnem občutku za doseganje golov. Svojo kariero je hitro razvil v klubih, kot so Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund in Manchester City. Zaradi svoje učinkovitosti pred nasprotnikovimi vrati in sposobnosti, da premaga obrambo z minimalnim naporom, ga mnogi nogometni strokovnjaki uvrščajo med najboljše napadalce sodobnega nogometa.

Pojem 'viralnost' opisuje hiter in širok razpon deljenja določene vsebine – fotografije, videoposnetka ali zapisa – med uporabniki interneta. Vsebina postane viralna, ko jo ljudje množično delijo naprej, kar povzroči eksponentno rast ogledov v zelo kratkem času. Ta pojav pogosto temelji na algoritmih družbenih omrežij, ki vsebino z visoko stopnjo interakcije (všečki, komentarji, delitve) samodejno prikazujejo širšemu krogu ljudi, ki prvotnega ustvarjalca morda sploh ne poznajo.

Francoska kita je klasična tehnika pletenja las, pri kateri se lasje začnejo plesti od vrha glave in se postopoma vključujejo novi prameni, ko se kita spušča proti vratu. Za razliko od navadne kite, ki se začne pri lasišču, francoska kita ustvari videz tesno prilegajočega se vzorca, ki sledi obliki glave. Je ena najbolj priljubljenih in vsestranskih pričesk, saj je hkrati praktična za športne aktivnosti in elegantna za vsakodnevne priložnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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