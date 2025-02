Vpogled v kraljevo družino: Catherine delila ilustracije družinskih članov

Prestolonasledniki za britansko kraljevo krono so se skupaj s svojo mamo princeso Catherine odpravili na družinski likovni tečaj in naslikali ilustracije drug drugega. Kdo je risal katerega od družinskih članov, sicer ni znano.

Valižanska princesa Catherine je delila nov vpogled v življenje kraljeve družine. Na Instagramu je namreč objavila slike, ki so jih naslikali ona ter njeni trije otroci – princ George, princesa Charlotte in princ Louis. Slike je objavila na uradnem Instagram profilu valižanskega princa in princese, v sodelovanju s kraljevim centrom za ozaveščanje o pomenu zgodnjega otroštva na preostanek življenja (The royal foundation centre for early childhood).

V objavi so štiri slike, ki so jih člani družine ustvarili na družinskem likovnem tečaju v okviru omenjenega centra. Kot so zapisali v opisu, so družbene in čustvene veščine, ki jih pridobimo v zgodnjem otroštvu, pomembne za vse življenje. "Risanje portretov z otroki je lahko trenutek povezovanja, saj ste lahko, medtem ko se gledate in se osredotočate drug na drugega, ustvarjalni in – kar je najpomembnejše – se skupaj tudi zabavate," so zapisali. Med bolj podrobnimi je portret mame, ki naj bi jo narisal enajstletni George. Princeso Catherine je videti, kako sedi na naslanjaču. Princesa Charlotte naj bi narisala princa Louisa z zaprtimi očmi. Ob tem sicer niso pojasnili, kdo je na slikah in kdo je slikal katerega od družinskih članov.