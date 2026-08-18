Vprašanje, ki je Anne Hathaway pustilo odprtih ust

Anne Hathaway je med sprejemanjem naziva Disneyjeve legende presenetilo vprašanje iz občinstva. Obiskovalec prireditve je pred polno dvorano noseči zvezdnici na oder zavpil vprašanje: "Fantek ali punčka?"

"Bodite potrpežljivi! Izvedeli boste čez pet minut," mu je v smehu odgovorila zvezdnica in pokazala na svoj velik nosečniški trebušček. Mati dveh sinov s soprogom Adamom Shulmanom pričakuje tretjega potomca oziroma potomko, nosečnost pa je v preteklih intervjujih označila za velik blagoslov in rahlo presenečenje. 45-letnica se je pošalila, da jima je s soprogom tretjega otroka uspelo spočeti "tik pred zadnjim piskom sodnika".

Spomnimo, priljubljena igralka, ki je odigrala številne nepozabne vloge, od Mie Thermopolis v Princeskinih dnevnikih do Andy Sachs v Hudičevki v Pradi, je bila za svoj dosedanji prispevek k Disneyjevi zgodovini nagrajena z nazivom Disneyjeva legenda. Ob tem na odru ni mogla zadržati solz.

"Danes sem tukaj, ker sem ena najsrečnejših ljudi na svetu. Zelo sem srečna, da sem odraščala v družini, v kateri so bili igranje, pripovedovanje zgodb in domišljija cenjeni ter spodbujani," je med drugim dejala. Priznanje ji je podelil režiser filma Hudičevka v Pradi David Frankel, prek videoklica pa se ji je poklonila tudi Anna Wintour. Po koncu zahvalnega govora ji je za odrom v objem stekla dolgoletna prijateljica in soigralka Emily Blunt.