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Vprašanje, ki je Anne Hathaway pustilo odprtih ust

Anaheim , 18. 08. 2026 08.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Anne Hathaway

Sveže pečeno Disneyjevo legendo Anne Hathaway je med zahvalnim govorom presenetil moški iz občinstva, ki ji je pred vsemi zastavil vprašanje, katerega odgovor zanima marsikoga. Zvezdnico je trenutek za nekaj sekund pustil odprtih ust, nato pa mu je z nasmehom na obrazu odgovorila. In kaj je oboževalca zanimalo?

Anne Hathaway je med sprejemanjem naziva Disneyjeve legende presenetilo vprašanje iz občinstva. Obiskovalec prireditve je pred polno dvorano noseči zvezdnici na oder zavpil vprašanje: "Fantek ali punčka?"

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"Bodite potrpežljivi! Izvedeli boste čez pet minut," mu je v smehu odgovorila zvezdnica in pokazala na svoj velik nosečniški trebušček. Mati dveh sinov s soprogom Adamom Shulmanom pričakuje tretjega potomca oziroma potomko, nosečnost pa je v preteklih intervjujih označila za velik blagoslov in rahlo presenečenje. 45-letnica se je pošalila, da jima je s soprogom tretjega otroka uspelo spočeti "tik pred zadnjim piskom sodnika".

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Spomnimo, priljubljena igralka, ki je odigrala številne nepozabne vloge, od Mie Thermopolis v Princeskinih dnevnikih do Andy Sachs v Hudičevki v Pradi, je bila za svoj dosedanji prispevek k Disneyjevi zgodovini nagrajena z nazivom Disneyjeva legenda. Ob tem na odru ni mogla zadržati solz.

"Danes sem tukaj, ker sem ena najsrečnejših ljudi na svetu. Zelo sem srečna, da sem odraščala v družini, v kateri so bili igranje, pripovedovanje zgodb in domišljija cenjeni ter spodbujani," je med drugim dejala. Priznanje ji je podelil režiser filma Hudičevka v Pradi David Frankel, prek videoklica pa se ji je poklonila tudi Anna Wintour. Po koncu zahvalnega govora ji je za odrom v objem stekla dolgoletna prijateljica in soigralka Emily Blunt.

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Anne Hathaway nosečnost otrok spol družina

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