Vrata, na katerih je 'preživela' Kate Winslet, prodana na dražbi

Lesena vrata, na katerih je po trku Titanika v ledeno goro ležala Rose, od nekdaj burijo duhove. Zagotovo gre za najbolj poznan predmet filma, na katerem je v vlogi Rose 'preživela' tudi Kate Winslet, medtem ko se je Leonardo DiCaprio v vlogi nesrečnega Jacka utopil. Zloglasni rekvizit pa ima od nedavnega tudi novega lastnika. Na dražbi rekvizitov in kostumov, ki je potekala v Las Vegasu, so ga prodali za 718.750 dolarjev oziroma 663.870 evrov. Po navedbah dražitelja Heritage Auctions so lesena vrata temeljila na razbitinah, ki so jih leta 1912 rešili iz morja. Kot so še zapisali, so visoka 2,4 metra in široka en meter.