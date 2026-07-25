Vratar Manchester Cityja dahnil usodni da, na poroki tudi Haaland

Italijanski reprezentančni vratar Gianluigi Donnarumma in njegova dolgoletna boljša polovica Alessia Elefante sta si po desetih letih ljubezni še uradno obljubila večno zvestobo. Romantična slovesnost je potekala v slikovitem mestecu Locorotondo na jugu Italije, kjer so se zbrali družinski člani, bližnji prijatelji in številni nogometni zvezdniki.

Med gosti sta bila hrvaški reprezentant Mateo Kovačić in njegova žena Izabel , pa tudi norveški zvezdnik Erling Haaland s svojo izbranko Isabel Haugseng Johansen . Radovedni očividci so opazili tudi italijanskega reprezentanta Nicolò Barello ter nekdanjega italijanskega selektorja Roberta Mancinija .

Slovesnost je potekala v cerkvi sv. Jurija Mučenika, nevesta pa je nosila razkošno poročno obleko z razgaljenimi rameni. Slavje se je po obredu premaknilo na prestižno posestvo Masseria Pettolecchia – La Fortezza v Fasanu.

Ljubezenska zgodba med vratarjem Manchester Cityja in spletno vplivnico sega v njuno mladost. Oba prihajata iz Neaplja, kjer sta se spoznala kot otroka in skupaj obiskovala šolo, svojo zvezo pa sta začela leta 2016, v času, ko je Donnarumma gradil svojo kariero pri italijanskem Milanu. Med zvezo sta povila sinčka Lea.