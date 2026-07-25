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Vratar Manchester Cityja dahnil usodni da, na poroki tudi Haaland

Locorotondo, 25. 07. 2026 12.51 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Erling Haaland

V italijanskem mestecu Locorotondo blizu Barija je večno zvestobo svoji izbranki obljubil italijanski vratar Gianluigi Donnarumma, ki v angleški Premier ligi brani gol Manchester Cityja. Na slavju je bil med številnimi nogometaši tudi norveški zvezdnik Erling Haaland s svojo izbranko.

Italijanski reprezentančni vratar Gianluigi Donnarumma in njegova dolgoletna boljša polovica Alessia Elefante sta si po desetih letih ljubezni še uradno obljubila večno zvestobo. Romantična slovesnost je potekala v slikovitem mestecu Locorotondo na jugu Italije, kjer so se zbrali družinski člani, bližnji prijatelji in številni nogometni zvezdniki.

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Med gosti sta bila hrvaški reprezentant Mateo Kovačić in njegova žena Izabel, pa tudi norveški zvezdnik Erling Haaland s svojo izbranko Isabel Haugseng Johansen. Radovedni očividci so opazili tudi italijanskega reprezentanta Nicolò Barello ter nekdanjega italijanskega selektorja Roberta Mancinija.

Slovesnost je potekala v cerkvi sv. Jurija Mučenika, nevesta pa je nosila razkošno poročno obleko z razgaljenimi rameni. Slavje se je po obredu premaknilo na prestižno posestvo Masseria Pettolecchia – La Fortezza v Fasanu.

Ljubezenska zgodba med vratarjem Manchester Cityja in spletno vplivnico sega v njuno mladost. Oba prihajata iz Neaplja, kjer sta se spoznala kot otroka in skupaj obiskovala šolo, svojo zvezo pa sta začela leta 2016, v času, ko je Donnarumma gradil svojo kariero pri italijanskem Milanu. Med zvezo sta povila sinčka Lea.

Gianluigi Donnarumma poroka Erling Haaland

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