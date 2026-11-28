Jodie Foster ima prav poseben ritual, ki se ga drži vedno, ko potuje z letalom. "Sem nekoliko vraževerna, ja, predvsem pa imam rada različne rituale," je v oddaji Heart Radia priznala 64-letnica. "Kot kaže, ljudje to že vedo, ker sem bila dovolj neumna, da sem o tem spregovorila na televiziji. Na letalu namreč vedno nosim barvito spodnje perilo, " je dodala.

"Nočem, da letalo strmoglavi, zato moram nositi pisane spodnjice," je dejala in poudarila, da nevtralne barve nikakor ne pridejo v poštev. "Različne barve, na primer živo rdeča ali živo modra, nikakor pa bež ali črna. Nikoli ne veš ... Nočeš, da bi zdravnik v operacijski dvorani mislil, da si dolgočasna! Nočeš nositi babičinih spodnjic," se je pošalila.

Igralka je pred kratkim za revijo People razkrila, da ima poseben ritual tudi pred filmskimi premierami. "Skoraj nikoli ne uporabljam parfuma, razen kadar grem na filmsko premiero," je priznala. Na svetovni premieri novega filma Hexed je namreč povedala, da je to le ena od številnih stvari, ki naj bi ji prinašale srečo.