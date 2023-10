Vrhunec pariškega tedna mode: na brvi zvezde Hollywooda

Za L'Oréal so se poleg manekenk in manekenov sprehodili tudi obrazi Hollywooda, ki redno sodelujejo z znamko. Med drugim so občinstvo navdušili oskarjevki Helen Mirren in Viola Davis s soprogom, igralke Andie MacDowell, Elle Fanning, Katherine Langford in Eva Longoria. Visoke pete so nadele tudi glasbenici Camila Cabello in francoska pevka Yseult, zvezdniški zasedbi pa sta se pridružili manekenki Kendall Jenner in Coco Rocha.

Zvezde niso manjkale niti v občinstvu. Dogodek pod znamenitim Eiffelovim stolpom si je iz prve vrste med drugim ogledala Kris Jenner z izbrancem Coreyjem Gamblom. Predstavniki znamke so po dogodku dejali, da je bil ta zaznamovan z žensko energijo ter velik poklon za vlogo in moč žensk.