Vrnitev na podelitev baft: princesa Catherine na rdeči preprogi

Kate Middleton se je vrnila na podelitev baft. Valižanska princesa se je slovesnosti udeležila prvič po letu 2023, za to priložnost pa je izbrala dolgo obleko modne hiše Gucci v rožnatih odtenkih. Videz je dopolnila s srebrnim nakitom in spuščenimi lasmi. 44-letnica je obleko nosila že leta 2019 na dobrodelni večerji.

Princesa Catherine s princem Williamom na podelitvi baft. FOTO: Profimedia

Princesa je nasmejana hodila ob svojem možu, ki pa ni bil tako prešernega razpoloženja kot ona in je večino časa sklanjal glavo. 43-letnik je za to priložnost oblekel suknjič v barvi burgundca in črne hlače modne hiše Giorgio Armani. Zakonca sta se na podelitvi prvič pojavila skupaj v javnosti, odkar so pred dnevi aretirali prinčevega strica Andrewa.

Princesa Catherine z Williamom na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

Kraljevi par se je sicer podelitve baft tudi v minulih letih redno udeleževal, William pa je od leta 2010 celo predsednik Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost. Ko je Kate leta 2024 sporočila, da je zbolela za rakom, se je umaknila iz javnosti, pred meseci pa se je vrnila k opravljanju uradnih dolžnosti.