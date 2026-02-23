Naslovnica
Tuja scena

Vrnitev na podelitev baft: princesa Catherine na rdeči preprogi

London, 23. 02. 2026 09.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princesa Catherine z Williamom na rdeči preprogi.

V Londonu so podelili nagrade najboljšim filmom minulega leta, na rdeči preprogi, ki je spremljala slavnostni dogodek, pa je veliko pozornosti požela tudi princesa Catherine. Bodoča kraljica se je podelitve udeležila prvič po letu 2023, družbo pa ji je delal mož.

Kate Middleton se je vrnila na podelitev baft. Valižanska princesa se je slovesnosti udeležila prvič po letu 2023, za to priložnost pa je izbrala dolgo obleko modne hiše Gucci v rožnatih odtenkih. Videz je dopolnila s srebrnim nakitom in spuščenimi lasmi. 44-letnica je obleko nosila že leta 2019 na dobrodelni večerji.

Princesa Catherine s princem Williamom na podelitvi baft.
Princesa Catherine s princem Williamom na podelitvi baft.
FOTO: Profimedia

Princesa je nasmejana hodila ob svojem možu, ki pa ni bil tako prešernega razpoloženja kot ona in je večino časa sklanjal glavo. 43-letnik je za to priložnost oblekel suknjič v barvi burgundca in črne hlače modne hiše Giorgio Armani. Zakonca sta se na podelitvi prvič pojavila skupaj v javnosti, odkar so pred dnevi aretirali prinčevega strica Andrewa.

Princesa Catherine z Williamom na rdeči preprogi.
Princesa Catherine z Williamom na rdeči preprogi.
FOTO: Profimedia

Kraljevi par se je sicer podelitve baft tudi v minulih letih redno udeleževal, William pa je od leta 2010 celo predsednik Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost. Ko je Kate leta 2024 sporočila, da je zbolela za rakom, se je umaknila iz javnosti, pred meseci pa se je vrnila k opravljanju uradnih dolžnosti.

Razlagalnik

BAFTA je okrajšava za British Academy of Film and Television Arts (Britanska akademija za filmsko in televizijsko umetnost). Gre za britansko organizacijo, ki vsako leto podeljuje nagrade za izjemne dosežke v filmu, televiziji in igričarski industriji. Nagrade BAFTA veljajo za enega najpomembnejših priznanj v filmskem svetu, pogosto jih primerjajo z oskarji.

Predsednik Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost (BAFTA) je častni vodja organizacije. Ta vloga običajno pripada ugledni osebnosti iz sveta filma, televizije ali televizije, ki služi kot ambasadorka akademije. Predsednik nadzoruje delovanje akademije, podpira njene cilje in predstavlja organizacijo na dogodkih, vključno s podelitvijo nagrad BAFTA. Vloga je večinoma protokolarna, vendar ima pomemben simbolni pomen.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
princesa catherine rdeča preproga podelitev baft bafta nagrade

