Vroča blondinka ne odneha: vrgla se je v mavrično fontano

22-letna ameriška manekenka ruskih korenin Kinsey Wolanski je v finalu Lige prvakov poskrbela, da se o njej vse bolj govori. Mladenka, ki je pred kratkim dejala, da svojega dejanja ne obžaluje in da načrtuje, da bi se do 30. leta celo upokojila, je s svojim izbrancem spet nekaj ušpičila.

Z izbrancem, YouTuberjemVitalyjem Zdorovetskiyjem sta obiskala špansko mesto Barcelona, kjer sta se postavila pred ''magično'' fontano Magic Fountain of Montjuïc, ki spreminja barve in uprizarja vodni šov na glasbeno podlago. Med poljubljanjem sta se vrgla v fontano in vse skupaj seveda tudi posnela in objavila. Njuno predstavo je seveda spremljajo ogromno radovednežev.