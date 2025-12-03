'Vroča boginja': Jennifer Lopez navdušila z drznim nastopom

Glasbena zvezdnica Jennifer Lopez se mudi v Las Vegasu, kjer jo čaka več koncertov. Eden od nastopov je že pošteno obšel splet, za to pa je 'kriva' drzna oprava, ki jo je 56-letnica nadela za oboževalce. Zaradi spodnjic in nedrčka z vzorcem plamena, ki domišljiji ne pustita veliko prostora, si je hitro prislužila naziv "vroče boginje".
Posnetek si je v manj kot dnevu dni prislužil že skoraj milijon všečkov, objavo pa so oboževalci zasuli z emotikoni ognja in izlivi navdušenja: "56 let? Jaz jih ne vidim," je zapisala ena od uporabnic na Instagramu, druga pa dodala: "Videti je noro dobro." Tudi preostali uporabniki so se strinjali, da je pevka videti izjemno.
Lasvegaška rezidenca sledi nastopu zvezdnice na prestižni indijski poroki, na kateri je usodni da dahnila hčerka farmacevtskega mogotca. Jennifer naj bi za svoj nastop prejela skoraj dva milijona evrov. Da je resnično očarala svate in opravičila svojo ceno, se je J. Lo med izvajanjem hitov kar trikrat preoblekla.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.