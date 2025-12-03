'Vroča boginja': Jennifer Lopez navdušila z drznim nastopom

Jennifer Lopez je na nastopu v Las Vegasu navdušila z drzno opravo iz plamenov, s katero domišljiji ni pustila veliko prostora. Oboževalci so se v en glas strinjali, da je 56-letna pevka videti izjemno.

Glasbena zvezdnica Jennifer Lopez se mudi v Las Vegasu, kjer jo čaka več koncertov. Eden od nastopov je že pošteno obšel splet, za to pa je 'kriva' drzna oprava, ki jo je 56-letnica nadela za oboževalce. Zaradi spodnjic in nedrčka z vzorcem plamena, ki domišljiji ne pustita veliko prostora, si je hitro prislužila naziv "vroče boginje".

Posnetek si je v manj kot dnevu dni prislužil že skoraj milijon všečkov, objavo pa so oboževalci zasuli z emotikoni ognja in izlivi navdušenja: "56 let? Jaz jih ne vidim," je zapisala ena od uporabnic na Instagramu, druga pa dodala: "Videti je noro dobro." Tudi preostali uporabniki so se strinjali, da je pevka videti izjemno.