Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

'Vroča boginja': Jennifer Lopez navdušila z drznim nastopom

Las Vegas, 03. 12. 2025 13.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
14

Jennifer Lopez je na nastopu v Las Vegasu navdušila z drzno opravo iz plamenov, s katero domišljiji ni pustila veliko prostora. Oboževalci so se v en glas strinjali, da je 56-letna pevka videti izjemno.

Glasbena zvezdnica Jennifer Lopez se mudi v Las Vegasu, kjer jo čaka več koncertov. Eden od nastopov je že pošteno obšel splet, za to pa je 'kriva' drzna oprava, ki jo je 56-letnica nadela za oboževalce. Zaradi spodnjic in nedrčka z vzorcem plamena, ki domišljiji ne pustita veliko prostora, si je hitro prislužila naziv "vroče boginje".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek si je v manj kot dnevu dni prislužil že skoraj milijon všečkov, objavo pa so oboževalci zasuli z emotikoni ognja in izlivi navdušenja: "56 let? Jaz jih ne vidim," je zapisala ena od uporabnic na Instagramu, druga pa dodala: "Videti je noro dobro." Tudi preostali uporabniki so se strinjali, da je pevka videti izjemno.

Preberi še Za nastop na prestižni indijski poroki J. Lo prejela milijonsko vsoto

Lasvegaška rezidenca sledi nastopu zvezdnice na prestižni indijski poroki, na kateri je usodni da dahnila hčerka farmacevtskega mogotca. Jennifer naj bi za svoj nastop prejela skoraj dva milijona evrov. Da je resnično očarala svate in opravičila svojo ceno, se je J. Lo med izvajanjem hitov kar trikrat preoblekla.

Jennifer Lopez nastop postava oprava
Naslednji članek

Amy Schumer o izgubi teže: Shujšala sem zaradi bolezni, ne videza

SORODNI ČLANKI

Ali J.Lo res ni najela plesalcev, ker so bili po horoskopu device?

Jennifer Lopez in Ben Affleck po ločitvi skupaj na rdeči preprogi

J. Lo na koncertu z vratu frcnila večjega črička: Žgečkal me je

J.Lo zavrnili pred vrati prestižne trgovine: kasneje so jo zaman vabili nazaj

J.Lo na odru ostala brez krila: 'Na srečo sem imela spodnjice'

JLo se ne namerava več poročiti: Dovolj imam, nekajkrat sem že poskusila

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
03. 12. 2025 15.27
+1
Prava vroča Boginja !
ODGOVORI
1 0
športnik66
03. 12. 2025 15.11
+10
Očitno ni kaka huda pevka, če mora skoraj naga pet, da jo sploh kdo posluša oz. bolje rečeno gleda...
ODGOVORI
10 0
but_the_ppl_are_retarded
03. 12. 2025 15.28
In poleg tega, da dejansko sami niti ne poje... Menda še na studijskih komadih.
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
03. 12. 2025 15.08
-2
se bi ji luknjice polnil
ODGOVORI
0 2
Prelepa Soča
03. 12. 2025 15.00
+1
Ja, 20 in manj letnice, zamislite si malo....
ODGOVORI
3 2
Vojko Kos
03. 12. 2025 15.04
+2
Za moške tudi velja?
ODGOVORI
2 0
miabi
03. 12. 2025 15.00
+4
Neokusno
ODGOVORI
5 1
Verus
03. 12. 2025 14.59
+5
kak je to zalostno, kaj te zenske delajo za denar
ODGOVORI
6 1
Prelepa Soča
03. 12. 2025 15.11
-2
Verus.. Vsi delamo v življenju za denar, razlika je le v tem, da nekateri nimajo kaj za pokazati in morajo delati, kar jih ne veseli in še skoraj nič ne zaslužijo. Mora pa biti užitek, da odlično živiš na račun svojega hobija.
ODGOVORI
0 2
orthodox rs
03. 12. 2025 14.57
+1
Ahahaha 3x preoblekla, to pa ji je vzelo casa...
ODGOVORI
2 1
Koruptilona
03. 12. 2025 14.49
+7
No vsaj obrila bi si jo lahko
ODGOVORI
7 0
Thor78
03. 12. 2025 14.47
+8
boginja ahhahahahahahahahahahaha........
ODGOVORI
8 0
bb5a
03. 12. 2025 14.45
+12
A se je bivša punca od p diddyja mogla slečt na odru, ker je noben več noče poslušat kako se dere... turnejo je že tud odpovedala... tko da vse kar še preostane po temu, je da proba nastopat naga...
ODGOVORI
13 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385