Tuja scena

'Vroča' Hrvatica bo nastopila med polčasom nogometne tekme

Los Angeles, 15. 03. 2026 11.32 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.A.
Ivana Knoll

Ivani Knoll se uresničujejo sanje. Kmalu bo lahko združila obe svoji strasti, saj bo kot didžejka nastopila ob polčasu nogometne tekme med Hrvaško in Kolumbijo. Hrvatica, ki je zaslovela prav kot navijačica 'vatrenih' na svetovnem prvenstvu v Katarju, trenutno sicer živi v Združenih državah Amerike, ukvarja pa se predvsem z glasbo in nastopanjem.

Nogomet in glasba - to sta dve strasti Ivane Knoll, ki ju bo kmalu lahko združila v edinstven dogodek. Zvezdnica je namreč dobila priložnost, da kot didžejka nastopi v polčasu nogometne tekme med Hrvaško in Kolumbijo. Tekma bo potekala v Združenih državah Amerike, kjer sama tudi trenutno živi.

Prsata Hrvatica, ki je zaslovela prav kot navijačica 'vatrenih' na svetovnem prvenstvu v Katarju, je tako korak bližje uresničitvi svojih sanj. "Mislim, kaj lahko rečem, solze veselja vse povedo. Napovedala sem svoj največji nastop doslej, moje sanje se bodo uresničile, saj nastopam na stadionu med tekmo Hrvaške. Težko je opisati, koliko let in truda sem vložila v svoje sanje. Presrečna sem," je povedala za revijo InMagazin. Vse to ji je uspelo brez agenta ali menedžerja.

Preberi še Ivana Knoll osvojila naziv najboljše didžejke med vplivnicami

Kljub temu, da se v Ameriki ukvarja predvsem z glasbo, pa ostaja zvesta podpornica hrvaške reprezentance, ki jo je spremljala na prvenstvih v Rusiji in Katarju. Po osvojenem bronu in srebru je prepričana, da je zdaj čas, da na naslednjem prvenstvu osvoji zlato. "Mislim, da si to resnično zaslužimo," je povedala.

Ivana Knoll je velika ljubiteljica športa.
FOTO: Profimedia

V intervjuju za tuje medije je vplivnica spregovorila tudi o tem, kaj pogreša v tujini in kakšno je trenutno njeno ljubezensko življenje. "Obožujem res dobro meso in vsak dan moram jesti meso, zato pogrešam jagnjetino z žara, telečje meso, pogrešam dober fižol, absolutno pogrešam dobre sarme ... Tu je vse slabše, čeprav se trudim jesti organsko, s kmetije, jim ne zaupam. Zato tu sploh ne jem sadja," je razkrila o tem, da najbolj pogreša balkansko hrano.

Preberi še Ivana Knoll po 13 letih spet samska: Življenje naju je spremenilo

Pa je lepotica trenutno v zvezi? "Samska sem že tri leta. Prej sem bila več kot 10 let v zvezi, a sem se odločila za selitev v Ameriko. Prav tako sem ugotovila, da nisem za poroko in otroke. Tukaj živim svoje sanje in točno takšno življenje, kot sem si želela," je še povedala Ivana.

Ivana Knoll DJ kariera ZDA življenje kulinarika osebno življenje nogometna tekma

Cindy Crawford zaradi svoje jutranje rutine deležna posmehovanja

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

medŠihtom
15. 03. 2026 12.42
dobro jo je vnovčila. slovenke, zgledujte se. otresite se svoje zabačenosti ter zabačenosti generacj in genaracij svojih prednikov. zgodaj začnite, učite se od svojih južnjaških sošolk.
Emtisunce
15. 03. 2026 12.10
Narejena za je ba nj e.
Slash
15. 03. 2026 12.10
🤢🤮
mackon08
15. 03. 2026 11.57
Še ena vplivnica ajajaj
Amor Fati
15. 03. 2026 11.43
Sam tko, več kot 70% njenih sledilcev je laznih. To se da hitro preveriti.
bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
