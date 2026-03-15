'Vroča' Hrvatica bo nastopila med polčasom nogometne tekme

Nogomet in glasba - to sta dve strasti Ivane Knoll, ki ju bo kmalu lahko združila v edinstven dogodek. Zvezdnica je namreč dobila priložnost, da kot didžejka nastopi v polčasu nogometne tekme med Hrvaško in Kolumbijo. Tekma bo potekala v Združenih državah Amerike, kjer sama tudi trenutno živi.

Prsata Hrvatica, ki je zaslovela prav kot navijačica 'vatrenih' na svetovnem prvenstvu v Katarju, je tako korak bližje uresničitvi svojih sanj. "Mislim, kaj lahko rečem, solze veselja vse povedo. Napovedala sem svoj največji nastop doslej, moje sanje se bodo uresničile, saj nastopam na stadionu med tekmo Hrvaške. Težko je opisati, koliko let in truda sem vložila v svoje sanje. Presrečna sem," je povedala za revijo InMagazin. Vse to ji je uspelo brez agenta ali menedžerja.

Kljub temu, da se v Ameriki ukvarja predvsem z glasbo, pa ostaja zvesta podpornica hrvaške reprezentance, ki jo je spremljala na prvenstvih v Rusiji in Katarju. Po osvojenem bronu in srebru je prepričana, da je zdaj čas, da na naslednjem prvenstvu osvoji zlato. "Mislim, da si to resnično zaslužimo," je povedala.

Ivana Knoll je velika ljubiteljica športa. FOTO: Profimedia

V intervjuju za tuje medije je vplivnica spregovorila tudi o tem, kaj pogreša v tujini in kakšno je trenutno njeno ljubezensko življenje. "Obožujem res dobro meso in vsak dan moram jesti meso, zato pogrešam jagnjetino z žara, telečje meso, pogrešam dober fižol, absolutno pogrešam dobre sarme ... Tu je vse slabše, čeprav se trudim jesti organsko, s kmetije, jim ne zaupam. Zato tu sploh ne jem sadja," je razkrila o tem, da najbolj pogreša balkansko hrano.