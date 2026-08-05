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Vroča in zaljubljena Heidi Klum z novo objavo znova buri domišljijo

Miami, 05. 08. 2026 12.16 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
K.A.
heidi klum

Heidi Klum se znova ni izneverila svojim oboževalcem. Zvezdnica, ki slovi po tem, da pri svojih letih nima težav z goloto in rada pokaže svoje zapeljive obline tudi na družbenih omrežjih, je znova razveselila svoje sledilce. Čeprav je objavila galerijo fotografij, na katerih z možem Tomom Kaulitzem praznujeta obletnico poroke, ni pozabila na nekaj seksi fotografij.

Vroča in zaljubljena – tako bi lahko podnaslovili galerijo fotografij, ki jih je Heidi Klum objavila na svojem Instagramu. Zvezdnica je sicer pripisala, da so fotografije dovolj zgovorne same zase in da objava ne potrebuje opisa, številni njeni sledilci pa so si ob ogledu objave zagotovo mislili vsak kaj svojega.

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Slavna Nemka je na družbenih omrežjih delila utrinke s svojim možem Tomom Kaulitzem. Zaljubljenca sta nedavno obeležila sedmo obletnico poroke, praznovala pa sta očitno v svojem slogu. Z romantičnim zajtrkom, poležavanjem na plaži, kopanjem v morju, veliko objemi, strastnimi poljubi in baloni v obliki srčkov. 36-letnik je svoji dragi podaril tudi ogromen šopek vrtnic, 53-letnica pa ga je razvajala s svojo zapeljivo pojavo.

Preberi še Heidi Klum z objavo poročnega videa obeležila obletnico poroke

Obletnico poroke je manekenka sicer obeležila tudi z objavo dela poročnega videa na družbenih omrežjih, s svojo nedavno objavo pa znova poskrbela, da v pogledu na njeno čudovito telo ni užival le njen mož, temveč tudi njeni oboževalci. Poleg romantičnih trenutkov s svojim dragim je objavila tudi nekaj vročih, malo provokativnih posnetkov in fotografij. Na enem si denimo pred kamero slači majico, na drugem zgoraj brez zakoraka v morje, na zadnjem pa zapeljuje s svojimi dolgimi nogami v mrežastem spodnjem perilu.

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KOMENTARJI6

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Petur
05. 08. 2026 13.46
pomanjkljivo oblečena je lahko pozimi..ali pa,če ni za pred ljudi...
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0 0
Idealista
05. 08. 2026 13.20
Deluje kot da ne ve kaj bi sama s sabo.
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+4
4 0
asdfghjklč
05. 08. 2026 13.38
ona je bolj zasedena kot pa ti kadar koli boš. Če pa že si bolj od nje, pa ona vsaj bolj uživa od tebe v življenju. Ne biti včasih fovš ... boš veliko lažje preživel dan.
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-1
0 1
Dacar
05. 08. 2026 13.18
A kdaj ni pomanjkljivo oblečena?
Odgovori
+1
1 0
PIKAPOLONICA1994
05. 08. 2026 13.11
Njen čas mineva...tega se zaveda...
Odgovori
+4
4 0
ŠeVednoPlešem
05. 08. 2026 13.04
Paradajz turista, solata in konzerva skuša v paradižnikovi omaki 😂 bravo, a sta na Hrvaškem 😅
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+4
4 0
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