Vroča in zaljubljena Heidi Klum z novo objavo znova buri domišljijo

Vroča in zaljubljena – tako bi lahko podnaslovili galerijo fotografij, ki jih je Heidi Klum objavila na svojem Instagramu. Zvezdnica je sicer pripisala, da so fotografije dovolj zgovorne same zase in da objava ne potrebuje opisa, številni njeni sledilci pa so si ob ogledu objave zagotovo mislili vsak kaj svojega.

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Slavna Nemka je na družbenih omrežjih delila utrinke s svojim možem Tomom Kaulitzem. Zaljubljenca sta nedavno obeležila sedmo obletnico poroke, praznovala pa sta očitno v svojem slogu. Z romantičnim zajtrkom, poležavanjem na plaži, kopanjem v morju, veliko objemi, strastnimi poljubi in baloni v obliki srčkov. 36-letnik je svoji dragi podaril tudi ogromen šopek vrtnic, 53-letnica pa ga je razvajala s svojo zapeljivo pojavo.