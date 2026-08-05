Vroča in zaljubljena Heidi Klum z novo objavo znova buri domišljijo

Vroča in zaljubljena – tako bi lahko podnaslovili galerijo fotografij, ki jih je Heidi Klum objavila na svojem Instagramu. Zvezdnica je sicer pripisala, da so fotografije dovolj zgovorne same zase in da objava ne potrebuje opisa, številni njeni sledilci pa so si ob ogledu objave zagotovo mislili vsak kaj svojega.
Slavna Nemka je na družbenih omrežjih delila utrinke s svojim možem Tomom Kaulitzem. Zaljubljenca sta nedavno obeležila sedmo obletnico poroke, praznovala pa sta očitno v svojem slogu. Z romantičnim zajtrkom, poležavanjem na plaži, kopanjem v morju, veliko objemi, strastnimi poljubi in baloni v obliki srčkov. 36-letnik je svoji dragi podaril tudi ogromen šopek vrtnic, 53-letnica pa ga je razvajala s svojo zapeljivo pojavo.
Obletnico poroke je manekenka sicer obeležila tudi z objavo dela poročnega videa na družbenih omrežjih, s svojo nedavno objavo pa znova poskrbela, da v pogledu na njeno čudovito telo ni užival le njen mož, temveč tudi njeni oboževalci. Poleg romantičnih trenutkov s svojim dragim je objavila tudi nekaj vročih, malo provokativnih posnetkov in fotografij. Na enem si denimo pred kamero slači majico, na drugem zgoraj brez zakoraka v morje, na zadnjem pa zapeljuje s svojimi dolgimi nogami v mrežastem spodnjem perilu.
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